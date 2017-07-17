Китай будує новий «Шовковий шлях», оминаючи Росію – ЗМІ

Масштабний проект Китаю «Один пояс, один шлях (OBOR)» має на меті розбудувати торгові шляхи до Європи, залучивши 60 країн і сотні мільярдів доларів інвестицій на нові мережі трас, порти, залізниці, електростанції, повідомляє Радіо Свобода.

Не включення найдешевшого та найшвидшого наземного шляху до Європи можна пояснити тільки політичним бажанням оминути росіян

Проект OBOR простягається через країни Центральної Азії, Білорусь та Україну і, за концепцією, нагадує Шовковий шлях. А от в Росії він в основному обмежується південною периферією, Москвою, Санкт-Петербургом, повністю ігноруючи масштабну інфраструктуру радянських часів, яка простяглась на 11 часових поясів, - зазначає Радіо Свобода.

"Не включення найдешевшого та найшвидшого наземного шляху до Європи можна пояснити тільки політичним бажанням оминути росіян", - стверджує експерт Том Едшед в статті для Intellnews.

Китай не вбачає втрат в тому, щоб дозволити росіянам позувати та хизуватись, тому що, зрештою, Китай проведе ті угоди, які він хоче, залишивши Росію в невигідному становищі

Незважаючи на обмежену участь, Путін публічно привітав проект у виступі 15 червня: «Сподіваюсь, це прокладе шлях до нового співробітництва в Євразії. Не маю сумнівів в тому, що ми будемо співпрацювати ... на благо народів Китаю та Росії»

"Ділитись славою – звична політика Пекіна, - стверджує Рефаелло Пантуччі з Королівського інституту об’єднаних послуг в Лондоні, - думаю, Китай не вбачає втрат в тому, щоб дозволити росіянам позувати та хизуватись, тому що, зрештою, Китай проведе ті угоди, які він хоче, залишивши Росію в невигідному становищі", - говорить Пантуччі в коментарі Радіо Свобода.

Ідея Великої Євразії висунута Путіним була "свого роду публічним визнанням того, що Росія більше не є домінуючою силою в Євразії ... і вони мають змиритись з новою реальністю, що це – Китай", - розмірковує Александр Кулі, директор Інституту Гаррімана при Колумбійському університеті.

Намагаючись залишитись в грі, Путін намагається переконати Китай, що в проекті країни Центральної Азії має представляти ЄврАзЕс, однак Китай продовжує вести переговори напряму з країнами-членами цієї організації, ігноруючи її керівництво. Хоча Путін підписав дві угоди з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про співпрацю ЄврАзЕс та OBOR, багато хто вважає, що він лише використовує цю керовану Росією організацію, щоб зберегти вплив Москви в Центральній Азії, - повідомляє Радіо Свобода.

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