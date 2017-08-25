Український танцювальний гурт потрапив у півфінал конкурсу «Америка має талант»

Український танцювальний гурт Light Balance пройшов до півфіналу конкурсу «Америка має талант» за результатами голосування телеглядачів і отримав схвальні відгуки від суддів.
Колектив із Дніпропетровська завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, що світилися в темряві.
Судді назвали українських танцюристів «надзвичайно талановитими», а їхній виступ – «феноменальним», «фантастичним» і «улюбленим за весь вечір».
Завдяки відеопредставленню гурту про війну в Україні ще раз почули мільйони глядачів – учасники розповіли про ситуацію на батьківщині і як вона вплинула на їхнє життя:
«Зараз у Східній Україні йде війна. Кожного дня бомби. Ми знаємо людей, які померли на передовій. Танці були нашим способом утекти від страху і небезпеки».
Група Light Balance автоматично потрапила у цей тур конкурсу завдяки ведучій, яка скористалася своїм унікальним правом, доступним тільки один раз на сезон, і натиснула «чарівну кнопку».
Попередній художній номер колективу на шоу два місяці тому було названо «одним із найбільш запаморочливих виступів в історії «Америка має талант»» на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номеру лише у Фейсбуці набрав 79 мільйонів переглядів.
Гурт Light Balance дуже популярний – українців постійно запрошують на приватні заходи та події світового масштабу в різних країнах світу: фестивалі, презентації техніки чи автомобілів.
Шоу «Америка має талант» транслюється на телеканалі NBC по вівторках. Наступний етап конкурсу запланований на 12-14 вересня.
Як виникла ідея гурту та які технології використовуються в художніх номерах – в інтерв'ю з Микитою Сухенком, технічним директором Light Balance.
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