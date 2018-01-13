Судовий процес над Манафортом може розпочатися вже в травні

Пола Манафорта і його бізне-партнера Ричарда Ґейтса звинувачують, серед іншого, у відмиванні грошей, отриманих в результаті їх роботи в Україні

Прокурори в США закликають федерального суддю встановити дату судового розгляду справи колишнього голови передвиборчої кампанії президента Дональда Трампа та екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ричарда Гейтса, які визнали себе невинними у відмиванні грошей та в тому, що не зареєструвалися в США як іноземні лобісти.



Адвокати з офісу спеціального прокурора Роберта Мюллера відправили у п’ятницю юридичний документ судді Еймі Берман Джексон, в якому запропонували, щоб суд розпочався 14 травня.

Таку пропозицію внесено напередодні запланованого суддею Джексон на вівторок вранці слухання для обговорення статусу справи.

У листопаді Джексон запропонувала розпочати судовий процес 7 травня, проте згодом вирішила дати прокурорам і обороні більше часу на підготовку.

У своєму новому звіті, прокурори зазначили, що підготовили для оборони понад 590 тисяч електронних документів, які стосуються справи діяльності Манафорта і Ґейтса.

Нагадаємо, проти Пола Манафорта і Ричарда Ґейтса висунули офіційні обвинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів протягом десятилітньої роботи, пов’язаної з Україною, і в приховуванні банкових рахунків, де вони ці гроші зберігали. Їх також звинувачують у поданні неправдивої інформації Міністерству юстицію про свою діяльність в Україні.

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