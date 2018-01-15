МВФ не полишає боротьбу з корупцією в Україні – експерт

"Місцева преса цитує МВФ з критикою нового законопроекту про антикорупційний суд. НБУ також вважає, що Україна навряд отримає наступний транш в першому кварталі. Добре, що МВФ не здає позиції і фокусується на антикорупційному порядку дій".

Так відреагував у пресі британський економіст Тімоті Еш в Twitter на лист від голови місії МВФ Рона Ван Роодена, копія якого стала доступною ЗМІ.

В листі, копію якого оприлюднила Європейська правда, МВФ виступає з різкою критикою президентського законопроекту про антикорупційний суд.

Зокрема, МВФ наголошує на тому, що деякі положення законопроекту можуть загрожувати незалежності антикорупційного суду, відкривають можливості для зволікань з його створенням.

Також сфера юрисдикції, яка визначається для антикорупційного суду, має співвідноситись зі сферою діяльності НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури і, серед іншого, включати справи проти високопосадовців.

Однак, переконане МВФ, значне розширення цієї сфери діяльності може неналежним чином збільшити навантаження на новостворений суд і заблокувати його роботу.

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