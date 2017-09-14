США за миротворців по всій окупованій території України, включно з кордоном з Росією

"Вважаємо, введення миротворців ООН до Східної Україні є ідеєю вартою на увагу", - повідомила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт під час брифінгу 13 вересня.

Наша мета є простою: ми хочемо відновити територіальну цілісність України та захистити українців незалежно від їх релігії, національності, або мови

"Хочу чітко зазначити, що такі миротворчі сили мусять мати широкий мандат для утримання миру і безпеки по всій окупованій території України, до кордону з Росією, включно, для того, щоб уникнути поглиблення, або інституційного закріплення розділу України", - наголосила Науерт.

Вона запевнила, що інші Європейські країни, зокрема Німеччина, підтримують таку позицію Сполучених Штатів.

Сполучені Штати розглядають ідею введення миротворців як засіб захисту громадян України.

"Ми розглядаємо це як засіб відновлення суверенітету та територіальної цілісності України... Наша мета є простою: ми хочемо відновити територіальну цілісність України та захистити українців незалежно від їх релігії, національності, або мови".

Першим кроком має бути покращення ситуації з безпекою. "Ми неодноразово закликали Росію забезпечити справжнє та тривале припинення вогню. Ми хочемо, щоб вони припинили дії на контактній лінії, відвели важке озброєння і дозволили повний, безперешкодний доступ для міжнародних спостерігачів, включаючи на міжнародний кордон", - заявила Науерт.

Питання миротворчої місії на сході України було включено до порядку денного Генеральної асамблеї ООН.

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