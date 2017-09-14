Таємні "агенти впливу": лобізм в США

Цією статтею «Голос Америки» завершує цикл публікацій про лобізм в США. Читайте попередні матеріали про роль лобістів у законодавчому закріпленні російських санкцій та про лобізм впливових українців у Вашингтоні.

У цьому матеріалі про те, як виявляють таємних лобістів, або прихованих "агентів впливу" в США.

Через гібридну війну, пропаганду, підозри про втручання Росії до виборів США і використання нею "агентів впливу", американські політики все частіше почали згадувати початкову мету введення обов’язкової реєстрації лобістів іноземних урядів (FARA) в 1938 році в США - виявляти пропагандистів фашистської Німеччини та комуністів.

"Через те, що Росія та інші намагаються вплинути на наші вибори, цей закон (про реєстрацію лобізму) ще ніколи не був таким важливим. Нам потрібно знати, хто ці закордонні агенти, і чого вони прагнуть", - наголосив сенатор Чак Ґресслі під час слухань Юридичного комітету Сенату США, присвяченому питанню реєстрації лобістів.

Вимога реєструватись в якості лобіста не порушує права на свободу слова, пояснив Роберт Макконнелл, співзасновник Фундації США-Україна, голова компанії з урядових зв’язків McConnell & Associates в інтерв’ю Українській службі "Голосу Америки".

"Тут, в Сполучених Штатах, у нас є конституційне право надавати запити нашому урядові. Будь-хто може звертатись до уряду, - зазначив Макконнелл, - а от якщо Ви займаєтесь лобізмом від чийогось імені і Вам за це платять, то тоді потрібно реєструватись, повідомивши для кого Ви реєструєтесь, з яких питань будете лобіювати і скільки Вам платитимуть. Таким чином, діяльність не обмежується, але є державний запис того, що Ви робите."

Роберт Макконнелл, співзасновник Фундації США-Україна, голова компанії з урядових зв’язків McConnell & Associates

"Існує Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA) - якщо Ви представляєте іноземний уряд, чи іноземну установу, Ви реєструєтесь в Міністерстві Юстиції за цим законом", - пояснив експерт. В 1995 році США законодавчо виокремили комерційний лобізм, спростивши вимоги для лобістів, якщо вони не діють в політичних інтересах. Такі лобісти мають реєструватись в Конгресі, незалежно від того, чи планують вони лобіювати виконавчу чи законодавчу гілку влади.

Небажання реєструватись, чи запізніла реєстрація можуть коштувати лобісту репутації, а саме на репутації засновується весь бізнес лобіста. Закон передбачає покарання за порушення вимог реєстрації, однак багато хто в Вашингтоні вважає його "беззубим".

Однак, така законодавча поблажливість - не надовго. Через ряд скандалів, пов'язаних з минулорічною президентською кампанією Трампа, неурядові організації та конгресмени закликають посилити закон про реєстрацію лобістів. Особливу увагу привернув скандал з запізнілою реєстрацією в якості лобіста Пола Манафорта - колишнього голови передвиборчої кампанії Трампа та радника Віктора Януковича.

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Справа Манафорта - «надзвичайно резонансна справа», - заявила Шейла Крумгольц, виконавчий директор Центру відповідальної політики США – провідної американської неурядової організації, що відслідковує гроші в політиці в США, коментуючи справу в ексклюзивному інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

​ Шейла Крумгольц, Голова Центру відповідальної політики США

"Не в останню чергу тому, що вона пов’язана з чинним президентом. Ця справа може вплинути на розслідування, яке наразі проводить Роберт Мюллер стосовно зв’язків Кремля та Білого дому, зв’язків Кремля та передвиборчої кампанії Трампа", - сказала Шейла.

Державні російські ЗМІ в Вашингтоні часто називають лобістами Росії, радше ніж пресою. Пропагандистська діяльність російських ЗМІ Sputnik та RT нещодавно привернула увагу ФБР, яке почало розслідування діяльності Sputnik, щоб з’ясувати чи порушувала ця організація Закон про реєстрацію лобістів, і чи є вона справжньою пресою, або інструментом пропаганди Кремля.

Для авторитарних лідерів, як Путін, ЗМІ - це потужний урядовий інструмент, який використовується для поширення пропаганди, полювання на опонентів та поширення культу особи

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"RT мусить зареєструватись в якості лобіста Росії в рамках FARA, адже воно насправді є інструментом пропаганди Кремля", - наполягають дослідники Atlantic Council в своєму звіті "Агент впливу. Чи мусить російське RT реєструватись в якості іноземного агента?".

"В розвідувальному звіті, виданому минулого місяця, йдеться про те, що Росія займалась пропагандою та хакерством під час виборів. RT однозначно використали для пропаганди. Ми підозрюємо, що RT порушує американське законодавство, поширюючи пропаганду на користь російського уряду без відповідної ідентифікації", - сказав конгресмен Дейвід Сисиліні під час круглого столу, присвяченого цій темі в Atlantic Council.

"Для авторитарних лідерів, як Путін, ЗМІ - це потужний урядовий інструмент, який використовується для поширення пропаганди, полювання на опонентів та поширення культу особи", - наголосив Сисиліні.

Він також оголосив про розробку законопроекту, який розширить повноваження Міністерства юстиції США в забезпеченні виконання вимог реєстрації лобістів. Неурядові антикорупційні організації також закликають до посилення вимог до реєстрації лобістів, щоб виявляти прихованих "агентів впливу".

Гроші дозволяють будь-якій іноземній установі найняти представників, які пояснять їх позицію Конгресу, або іншим частинам уряду США​

"Ми бачимо те, про що звітують, - говорить Шейла Крумгольц - проблема в тому, про що не звітують. Не вистачає реального забезпечення виконання, справжніх "зубів", наслідків для тих, хто не звітує але лобіює від імені іноземної установи".

Вона навела приклади "резонансних скандалів цього року з генерал-лейтенантом Майклом Флінном і Полом Манафортом, які обидва лобіювали від імені установ, пов’язаних з російським урядом".

Крумгольц не бентежить сам факт лобіювання від іноземних урядів, адже "Росія, як і багато країн, надзвичайно цінує можливість пояснити свою позицію, донести свою точку зору... Гроші дозволяють будь-якій іноземній установі найняти представників, які пояснять їх позицію Конгресу, або іншим частинам уряду США".

​ Шейла Крумгольц, Голова Центру відповідальної політики США

Ця інформація має бути публічною, наполягає Крумгольц, адже, якщо інформацію закрито "немає можливості знати скільки вони витрачають, кого вони наймають, з ким зустрічається ця особа і чому. Як це може вплинути на наше законодавство та те, що відбувається в нашому уряді".

Д емократи і республіканці підтримують громадський контроль за грошими в політиці

Американці вважають, що гроші відіграють надто велику роль, впливають на політику та стратегію, існують дуже потужні інтереси, підігріті грошима. Вони не представляють широкі кола американців. Вони діють в інтересах дуже вузького прошарку дуже впливових компаній та інтересів​

Діяльність неурядових організацій з виявлення впливу грошей в політиці підтримують політики всього спектру в США.

"Консерваторам і лібералам - всім подобається те, що ми робимо. Тому що американці по всій країні вважають, що гроші відіграють занадто велику роль, впливають на політику та стратегію, що існують дуже потужні інтереси, підігріті грошима. Вони не представляють широкі кола американців. Вони діють в інтересах дуже вузького прошарку дуже впливових компаній та інтересів", - заявляє Крумгольц.

Вона наголосила, що як консерватори, так і ліберали - всі хочуть мати дані, які заслуговують на довіру, щоб використовувати ці дані один проти одного. «Але, щонайменше, так Америка по-трохи отримує інформацію», - зауважила Крумгольц.

Неурядові антикорупційні організації в США мають всі можливості для роботи.

"Я не думаю, що є спроби обмежити нам доступ до інформації, - заявила Крумгольц, - на жаль, думаю, що відбуваються спроби обмежити доступ до інформації в більшому масштабі в уряді"

"Доступ до інформації - основоположне для потужної демократії", - наголосила вона.

Загалом, лобізм в США викликає запеклі суперечки між тими, хто вважає лобізм узаконеною корупцією та тими, хто вважає це найвищим проявом демократії.

"Багато людей пише про лобізм чи особливі інтереси в негативному світлі, - дивується Макконнелл, - кожного американця насправді представляють щонайменше чотири, або п’ять різних установ. Можливо – це корпорація, чи асоціація, або це може бути група з захисту прав тварин, чи вегетаріанці, клуб «Сьєрра» з питань навколишнього середовища. Існують численні організації, які займаються лобізмом в Конгресі та уряді з різноманітних питань".

Через нові загрози недружніх впливів, в американських політичних колах, видається, назріла готовність змінювати систему реєстрації лобізму, щоб більш ефективно "витягти на світло" прихованих "агентів впливу".

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