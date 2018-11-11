Заява: НАТО не визнає псевдовиборів на окупованій частині Донбасу

У НАТО нагадали, що псевдовибори на Донбасі суперечать Мінським домовленостям. Про це ідеться у заяві Північноатлантичного альянсу.

У НАТО наголосили, що так звані «вибори» суперечать Мінським угодам і підривають зусилля, спрямовані на мирне вирішення конфлікту.

«НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої війська і припинити підтримку бойових угрупувань в Донецькій і Луганській областях України», – йдеться у заяві.

Альянс закликає до повної імплементації Мінських угод усіма сторонами і підтримує зусилля «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

На окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходять псевдовибори ватажків підтримуваних Росією збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори». ЄС вважає їх «незаконними і не визнає їх», йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада. ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

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Псевдовибори суперечать Мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.

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