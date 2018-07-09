НАТО закликали до безпрецедентного кроку щодо України на саміті у Брюсселі

Даний крок може покращити відносини Україна-НАТО та показати, наскільки важливою є війна на Донбасі для європейської безпеки загалом

Україна до останнього часу багато робила для того, щоб заслужити запрошення до НАТО. Про це напередодні саміту країн НАТО, який пройде цього тижня у Брюсселі, пишуть експерти впливового американського аналітичного центру Heritage Foundation Люк Коффі та Даніель Кочіс. Вони наголошують на важливості потужних сигналів підтримки України з боку НАТО під час саміту.

Раніше даний центр опублікував спеціальну пам'ятку із 5-ти пунктів адресовану президенту США Дональду Траму, яка особливу увагу звертала на питання війни в Україні та анексії Росією Криму.

Деякі оглядачі вважають, що Heritage Foundation виконує дорадчу функцію для роботи Адміністрації США.

Повідомляється, що у ході саміту відбудеться засідання присвячене Україні. На ньому буде присутній президент України Петро Порошенко.

Хоча Україна і не є членом НАТО, Альянс зацікавлений у тому, щоб допомогти України захистити себе та провести необхідні політичні та економічні реформи

Стаття опублікована Heritage Foundation відзначає, що попри те, що народ України продемонстрував, що бачить своє майбутнє із Заходом, "країні лишається пройти довгий шлях перш ніж членство у НАТО стане реальною можливістю".

Матеріал наголошує на важливості підтримки України.

"Хоча Україна і не є членом НАТО, Альянс зацікавлений у тому, щоб допомогти України захистити себе та провести необхідні політичні та економічні реформи. Агресія Росії підриває трансатлантичні прагнення України та регіональну стабільність. НАТО просто не може дозволити собі ігнорувати Україну", - пишуть експерти.

Центр передового досвіду надав би можливість вести змістовний діалог та підоготовку до викликів, які пов'язані із гібридною війною

Люк Коффі та Даніель Кочіс пропонують перелік кроків з боку Альянсу на підтримку України у ході Брюссельського саміту. Одним із кроків, які пропонуються є створення в Україні сертифікованого НАТО Центру передового досвіду з питань гібридної війни. Цей крок, як відзначають автори, став би безпрецедентним.

"Даний крок може покращити відносини Україна-НАТО та показати, наскільки важливою є війна на Донбасі для європейської безпеки загалом. Центр передового досвіду надав би можливість вести змістовний діалог та підготовку до викликів, які пов'язані із гібридною війною, використовуючи уроки війни на Донбасі", - відзначає матеріал.

Експерти радять уряду США натиснути на Угорщину, щоб вона утрималась від блокування співпраці між НАТО та Україною

Іншими сигналами НАТО на підтримку України, вважають автори, могли би стати: заява Альянсу про необхідність повного відновлення територіальної цілісності України; проведення зустрічі Комісії НАТО-Україна на рівні голів держав; покращення якості нелетальної допомоги Україні; продовження спільних навчань військових НАТО та України; чітка позиція про те, що двері НАТО лишаються відкритими для України; перегляд роботи трастових фондів Альянсу для України; спрямування зусиль існуючих Центрів передового досвіду НАТО на надання підтримки Україні в умовах агресії Росії.

Окрім цього, експерти радять уряду США натиснути на Угорщину, щоб вона утрималась від блокування співпраці між НАТО та Україною.

Саміт НАТО відбудеться у Брюсселі 11-12-го липня. Вважається, що у ході зустрічі президент США може піддати членів альянсу критиці за недостатні теми збільшення видатків на оборону. Критики президента США вважають, що якщо це станеться, президент послабить свою позицію напередодні зустрічі із Володимиром Путіним. Остання відбудеться у Гельсінкі 16-го липня.

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