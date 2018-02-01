НАТО може прийняти Україну та Грузію попри дії Росії - Heritage Foundation

Членство в НАТО для Грузії, а згодом і для України можливе, переконаний директор Центру зовнішньо-політичних досліджень Heritage Foundation Люк Коффі.

На його думку, Грузія відповідає вимогам НАТО, а її співробітництво з трансатлантичним альянсом є надзвичайно активним.

Проблемою є те, що прийняття Грузії до НАТО може автоматично означати війну з Росією через окуповані території.​

"Сьогодні політика Росії в Грузії та Україні полягає в тому, щоб тримати ці країни поза ЄС і НАТО. Вони думають, що нелегальна окупація частин цих країн - найкращий шлях завадити їх вступу до ЄС та НАТО. Але ми маємо прибрати це", - заявив Люк Коффі​ в коментарі "Голосу Америки".

Аби зняти цю засторогу, Коффі пропонує запровадити зміни до статті 6 статуту НАТО, яка визначає які саме території потрапляють під дію статті 5-ої, і тимчасово виключити окуповані Росією території з-під дії вимог спільного захисту.

"Це надсилає дуже потужний сигнал Москві, що лише тому, що ви десь втрутилися - в Криму, Східній Україні, Цхінвалі, Абхазії чи Придністров’ї - лише тому, що ви нелегально окупували територію цієї країни, це не зупинить прогрес цієї країни у зближенні з Євроатлантичною спільнотою. Це не зупинить її трансатлантичну інтеграцію", - наголосив Коффі.

Люк Коффі вважає, що ці дії, хоча і непрості, позбавлять Росію мотивації до агресії та окупації територій інших країн.

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