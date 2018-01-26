Cитуація в Криму жахлива - Представництво США при ОБСЄ

Тимчасово повірений у справах США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Гаррі Каміан назвав ситуацію в анексованому Росією Криму жахливою. У виступі перед Постійною радою ОБСЄ у Відні 25 січня він закликав Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, допустити на півострів міжнародних спостерігачів, припинити переслідування кримських татар й інших активістів та припинити окупацію Криму.

«Поважана неурядова організація Freedom House зачисляє окупований Росією Крим до регіонів із найгіршими умовами для здійснення фундаментальних свобод у світі. У Росії й окупованому Росією Криму ті, хто виступає проти окупації, зазнають переслідування. Сполучені Штати занепокоєні новими вироками суду у справах людей, які індивідуально і мирно протестували проти придушення владою кримських татар 14 жовтня, яких зараз щонайменше 65. Ми також відзначаємо, що, за даними Кримської правозахисної групи, щонайменше 10 тисяч жителів Криму призвали в російську армію. Ми закликаємо Росію припинити таку практику», – заявив Каміан.

Він наголосив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, не визнають російської анексії Криму. За словами Каміана, запроваджені після анексії Криму санкції будуть зберігатися доти, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Він додав, що санкції, запроваджені проти Москви через агресію на сході України також залишатимуться чинними доти, поки Москва повністю не виконає своїх зобов’язань за Мінськими угодами.

23 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію гарантувати повагу прав людини і безпеку всіх людей, які живуть в анексованому Криму, зняти заборону на Меджліс кримськотатарського народу і заборону на в’їзд кримськотатарським лідерам, звільнити всіх українських в’язнів, гарантувати доступ для міжнародних організацій до Криму. Водночас ПАРЄ вимагає від Москви припинити політику «переміщення населення» в анексованому Криму.

18 січня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті про стан із правами людини в світі заявила, що в Криму російська влада переслідує проукраїнських активістів і кримськотатарську громаду за їхню мирну протидію окупації півострова. Правозахисники закликали Росію припинити таку практику.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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