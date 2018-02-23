Російський олігарх контактував з Росією та Асадом перед нападом бойовиків на війська США - ЗМІ

До нападу російських бойовиків на американських військових та союзників у Сирії, російський олігарх, якого звинувачують у тому, що він контролює бойовиків - людина, проти якої спецпрокурор США висунув звинувачення, був у «тісному контакті» з російськими та сирійськими посадовцями, повідомляє CNN з посиланням на Washington Post.

Посилаючись на розвідувальні дані США, видання інформує, що олігарх Пригожин повідомив сирійським посадовцям, що він «отримав дозвіл» російського міністра на «швидку і потужну» ініціативу.

Розвідувальні установи США не надали коментарі Washington Post, а високопосадовці адміністрації заявили газеті, що цей випадок «непокоїть».

Вражає, як росіяни швидко дистанціювались від нападу, пише CNN.

Журналістські розслідувань виявили російські сім’ї, які поховали тіла рідних, привезених з Сирії.

Загиблих вважають найманцями приватної військової компанії, відомої під назвою “Вагнер”, існування якої в Росії офіційно не визнають.

Оскільки вони не є службовцями російської армії, це дозволяє Москві не зараховувати їхню загибель до своїх бойових втрат.

Російські закони передбачають покарання для найманців, і в деяких розповідях люди кажуть, що їх змушують мовчати, погрожуючи судовою відповідальністю.

Компанію “Вагнер” пов’язують з наближеним до президента Путіна підприємцем Євгеном Пригожиним.

Ім’я Пригожина нещодавно опинилося у списку росіян, проти яких американське розслідування на чолі зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером висунуло обвинувачення у втручанні до президентських виборів США 2016 року.

Командувачем кампанії називають колишнього полковника російських військ спеціального призначення Дмитра Уткіна, який опинився під санкціями США за роль у війні в Україні.

Аналітики припускають, що “Вагнер” використовує у Сирії від 2 до 3 тисяч своїх службовців, значна частина яких почала свій бойових досвід з війни проти України.

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