Пекін заперечує звинувачення у продажу нафти КНДР, оминаючи санкції ООН

Китай у п’ятницю спростував заяву президента Трампа про те, що Пекін незаконно продає нафту Північній Кореї.

Про це повідомляє видання The Hill.

Цього тижня південнокорейська газета повідомила про фіксування супутниками США передачі китайським кораблем нафти КНДР у відкритому морі. Чиновники США поки що не підтвердили цього повідомлення.

Президент Трамп у Twitter написав, що Китай був спійманий на гарячому, і він дуже розчарований продажем нафти режиму Кім Чен Ина.

За словами прес-секретаря МЗС Китаю Хуа Чунінг, Пекін провів власне розслідування та повідомлення про продаж нафти Пхеньяну абсолютно суперечить фактам.

«Насправді, корабель, про який йдеться, із серпня не заходив в китайські порти, і немає даних про його вхід або вихід з китайських портів», - сказала Хуа.

Прес-секретар наголосила, що Китай завжди виконував резолюції Ради Безпеки ООН щодо санкцій проти КНДР і не дозволить китайським компаніям і громадянам порушувати їх.

Президент Трамп пообіцяв чинити тиск на Пекін у намаганнях переконати Китай зробити більше для приборкання північнокорейських програм розвитку ядерної зброї та балістичних ракет. Проте, він інколи розчарований зусиллями Китаю, звинувачуючи його у недостатніх заходах у цьому напрямку.

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