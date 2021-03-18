Сплеск туристичної активності у США турбує уряд і тішить авіаперевізників

Сезонне збільшення туризму на час весняних канікул в американських навчальних закладах - навіть попри широку кампанію із вакцинації - може призвести до нової хвилі зростання випадків коронавірусу у США, повідомляє Центр із контролю та запобігання хвороб США (CDC).

Зокрема, під час канікул, наголошують медики, молодь може припинити дотримуватись правил безпеки й відпочивати без масок та соціальної дистанції.

Адміністрація з безпеки на транспорті зафіксувала минулої неділі понад 1.34 мільйони людей в аеропортах. З минулого четверга цей показник щоразу збільшувався, перевищуючи мільйон подорожувальників - це рекордні обсяги від початку пандемії.

Раніше ​CDC дозволив вакцинованим людям збиратись разом у приміщеннях, але закликав відмовитись від подорожей.

Ситуція на курортах

Переповнені пляжі, велелюдні вулиці, ресторани, пляжний волейбол та вистави для туристів – на популярному серед американців мексиканському курорті Канкун про пандемію нагадують хіба що поодинокі маски. Хоча Мексика – серед 15 країн світу за найбільшою кількістю виявлених випадків коронавірусу, влада вирішила не закривати кордони для міжнародних туристів й певний час навіть не вимагала негативних тестів на COVID.

Однак, людей, які їдуть туди відпочити, пандемія не надто переймає. "Ми одружились три 3 тому, вона з Естонії, а я з Каліфорнії. І через ковід це одне з небагатьох місць, куди ми могли поїхати відпочити. Тож ми розуміли, чому б не приїхати одружитись у Мексиці, а потім поїхати жити до мене у Каліфорнію", - пояснює один із туристів.

"Деякі мої родичі перехворіли на коронавірус, це не так страшно, просто уряди роблять це гіршим, ніж воно є насправді", - каже інший відпочивальник з Америки.

Туристична галузь оптимістична

Загалом у лютому на тлі новин про зменшення темпів зараження коронавірусом та поступу у вакцинації у США, американці почали частіше подорожувати як за кордон, так і в середині країни. Оглядачі висловлюють обережний оптимізм щодо пожвавлення ситуації на готельно-туристичному ринку. При чому, бюджетні американські авіалінії почуваються набагато краще, ніж великі перевізники.

Генрі Гартевельдт, президент компанії з дослідження туристичного ринку, розповідає: "Зараз є п’ять бюджетних авіакомпаній, і до кінця року планують почати роботу іще дві нові. Тож це означатиме більше конкуренції за споживача. Бюджетні авіалінії виконують більше рейсів до курортів, й це саме туди, куди люди зараз літають. Бо зараз небагато людей подорожує у відрядження".

Поки великі перевізники несуть збитки і погрожують відправити у неоплачувану відпустку тисячі працівників, якщо не отримають допомогу від уряду, бюджетні авіакомпанії не просто вже повернули до роботи усіх своїх пілотів, а навіть набирають нових. Причина – у специфіці їхньої роботи.

"Бюджетні авіалінії літають із одного пункту призначення до іншого. Звичайні авіалінії часто роблять зупинку у своїх хабах, - каже Гартевельдт. - Однак бюджетні авіалінії не мають аж стільки рейсів і не літають щодня".

Застереження медиків

Водночас, медичні експерти кажуть, що про повернення до допандемічного стилю життя говорити ще зарано. Як "Голос Америки" повідомляв раніше, американські видання інформують, що через рік після початку пандемії коронавірусу, попри спроби урядів пришвидшити темпи вакцинації й запобігти перевантаженню лікарень, світ перебуває на межі четвертої хвилі.

Після певного спаду кількість хворих у світі знову почала зростати, зокрема, в Україні. Це частково зумовлено поширенням нових штамів вірусу, що передаються швидше, ніж оригінальний різновид, спершу виявлений в Ухані.

Але попри застереження все більше американців вирушає у мандри, а деякі американські штати почали знімати пандемічні обмеження для бізнесів і громадян.

"Контролювати пандемію дуже важко. Мутований вірус COVID-19 може зменшити ефективність вакцинації й лікування антитілами. Нам потрібна глобальна співпраця, щоб зробити поступ у дослідженнях і виробити підходящі для мутованого вірусу вакцини", - пояснює Жонг Наншан, спеціаліст із респіраторних інфекцій.

Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США, погоджується: "Сподіваюсь, ми це побачимо. Бо як ми зазначили із доктором Жонгом, це глобальна проблема. Ми повинні діяти разом. І якщо ми цілковито не поборемо її, ми продовжуватимемо мати виклики у вигляді нових штамів, які можуть повертатись й ставати проблемою".

У ВООЗ також кажуть, що людство не позбудеться коронавірусу цього року, адже бідніші країни лише починають вакцинацію населення, й допоки не з’явиться колективний імунітет в усьому світі, про подолання пандемії – не йдеться, а на це піде за різними оцінками від двох до семи років.

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