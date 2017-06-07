Французька поліція веде слідство в справі атаки неподалік Собору Паризької Богоматері

Представник французького уряду заявив у середу, що чоловік, який атакував службовців поліції молотком поблизу Собору Паризької Богоматері, був студентом, який працював над докторською дисертацією і не був запідозрений у радикалізації.

Кристофер Кастанер заявив в інтервю радіо RTL, що поліція визнала атаку терористичним актом з приводу того, що чоловік заявив.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом заявив після атаки у вівторок, що нападник вигукнув «Це за Сирію!». Міністр також сказав репортерам, що посвідчення особи, знайдене на нападнику, вказує, що він алжирський студент.

Проведена поліцією перевірка квартири виявила відеозапис, на якому чоловік задекларував відданість «Ісламській державі».

Нападник ішов за трьома службовцями поліції після полудня на площі перед собором, на якій було багато туристів.

Французька прокуратура повідомила, що бюро з боротьби з тероризмом розпочало слідство в справі атаки.

Коли сталася атака, туристів, що чекали перед входом до собору, охоронці забрали до середини. Двері собору закрито, а підкріплення поліції перевірили площу, шукаючи ймовірних співучасників атаки і вибухових пристроїв.

Управління паризької поліції заявило, що поліцейський поранив нападника, який атакував одного із службовців молотком. Поліцейський перебуває у стабільному стані. Він сказав, що нападника і поліцейського перевезли до лікарні.

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