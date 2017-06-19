У Парижі замінована машина врізалася у поліцейський фургон; водій загинув

У понеділок у Парижі чоловік замінованним автомобілем врізався у поліцейську машину. За повідомленням, інцидент стався в популярному районі Єлисейські поля, де багато крамниць і ресторанів. Ніхто не був поранений у результаті атаки. Офіційні особи заявили, що це була запланована атака.

Поліція знала 31-річного чоловіка, який, можливо, був причетний до тероризму.

Спеціальні поліцейські частини оточили місце інциденту, заявив представник Мінінстерства внутрішніх справ. Поліція додала, що на місці було знайдено автомат Калашникова, револьвери, а також пляшки з бензином.

Прокурор Франції з питань контр-тероризму відкрив слідство в справі інциденту.

Міністр внутрішніх справ Жерар Коллом заявив, що інцидент є доказом того, що надзвичайний стан в країні, запроваджений у 2015 році перед лицем тероризму, який мав закінчитися наступного місяця, слід продовжити. Міністр Коллом заявив, що він представить пропозицію про продовження надзвичайнонго стану до листопада.

Коли повідомлено про інцидент, поліція порадила громадськості уникати того місця і оточених районів поблизу президентського палацу.

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