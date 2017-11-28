Скільки військових США розгорнуті за кордоном?

У Міністерстві оборони США заявили, що незабаром нададуть інформацію про точну кількість американських військових, дислокованих за кордоном





Американське військове відомство пообіцяло надати більш повну інформацію про кількість розгорнутих за межами США військ. Це сталося після того, як були опубліковані дані, які значно відрізняються від офіційних цифр.



Згідно з щоквартальною доповіддю Центру даних щодо військових ресурсів Пентагону, за станом на 30 вересня 15 298 військовослужбовців США знаходилися в Афганістані, 8 892 в Іраку і 1 720 в Сирії.



Цифри - особливо для Іраку і Сирії - значно розходяться із заявами Пентагону протягом декількох місяців.



Офіційно, кількість американських військових становить 503 в Сирії і 5 262 в Іраку.



Ці цифри відображають те, що військові називають «рівнем управління військами» - спадщиною епохи Барака Обами, що встановив суворі обмеження на кількість військ, що знаходяться на Близькому Сході.



Пентагон знайшов способи залишатися в цих умовних рамках - навіть коли розгортання військ явно збільшувалося. Так, не враховувалися деякі короткострокові завдання і виключаючи певні категорії особового складу.



Відповідаючи на запитання про розбіжності, представник Пентагону полковник Роб Меннінґ заявив: «Ми зараз не готові зробити заяву [щодо кількісті військ], яка відрізняється від того, що ми говорили раніше».



Проте, він пообіцяв бути більш відкритим щодо того, скільки військ розгорнуто, повторивши аналогічну обіцянку міністра оборони Джима Маттіса.



«Ми будемо настільки ж прозорими в нашій роботі, наскільки можемо», - сказав Меннінґ.



При президенті Трампу командири на місцях отримали велику гнучкість в переміщенні військ по всьому регіону, що ускладнювало відстежування точної кількості військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані розгорнуто близько 14 000 американських військових.

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