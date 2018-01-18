Підводне протистояння з Росією лише починається - Atlantic Council

Російські підводні човни нишпорять навколо трансатлантичних кабелів, пише в статті для видання DefenseOne Маґнус Норденман, голова ініціативи з трансатлантичної безпеки аналітичного центру США Atlantic Council.

Підводні кабелі переносять більше 90 відсотків міжнародних комунікацій – і це не тільки телефонні розмови та електронна пошта, наголошує дослідник.

Однак, повністю відключити зв’язок, що йде через Атлантичний океан буде важко, якщо не неможливо, адже таких кабелів дуже багато, зазначає аналітик. Однак, навіть часткова втрата зв’язку може негативно вплинути як на комерційну, так і на військову діяльність.

Так, випадкове порушення кабелю в 2008 році в Середземному морі змусило військових США вдесятеро зменшити операції дронів з повітряної бази в Баладі, так як зв’язок між дронами в Іраку і операторами в США значно сповільнився.

Росію цікавлять системи підводних кабелів. Російських агентів підозрюють в хакерському нападі на державну норвезьку компанію Statoil в 2014. Того ж року російський Чорноморський флот в Балтійському морі проводив агресивні маневри навколо суден, які укладали електричні кабелі в Балтійському морі з Литви до Швеції, що примусило їх на певний час зупинити роботу.

До ймовірних сценаріїв належить можливе порушення певних кабелів, щоб зашкодити військовому та цивільному зв’язку. Успішне прослуховування і декодування підводних кабелів може дозволити отримати значну кількість розвідувальної інформації від бізнесів та урядів.

Росія, однозначно, виділяє ресурси з цією метою, наголошує дослідник. Серед російських проектів розробка спеціальних підводних човнів, включаючи AS-12 Losharik, здатних проводити технічну роботу на океанському дні. Так як Losharik має обмежену сферу дії, Росія переобладнала два підводні човни з балістичними ракетами, щоб вони могли виводити його на позицію. Ще один човен Oscar-II SSGN зараз проходить переобладнання для виконання спеціальної місії, повідомляє дослідник. Уряд Росії не багато говорить про ці підводні човни, однак, цими роками їх помітили в Біскайській затоці та в Арктиці.

Перехоплення та порушення комунікацій завжди було частиною військової конкуренції. Так є і тепер в протистоянні Росії та США і союзників по НАТО, коли йдеться про майбутнє європейського порядку безпеки, робить висновок науковець.

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