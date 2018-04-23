КНДР повинна зробити конкретні кроки в напрямку денуклеаризації – Білий дім

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс наголосила, що кампанія тиску на Пхеньян триватиме



У понеділок Білий дім заявив, що ядерне роззброєння є головною метою будь-яких переговорів президента Трампа з Північною Кореєю.



«Вони вже зробили деякі кроки, які ми вважаємо позитивними, але абсолютно ясно, що нас чекає довгий шлях і ми не зупинимося», - уточнила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.



Вона також заявила, що «кампанія з надання максимального тиску» на Пхеньян «триватиме». «Ми хочемо бачити конкретні кроки до ядерного роззброєння, але я не хочу робити передчасних заяв про переговори, які проведе президент Трамп», - підкреслила Сандерс.



Нещодавня заява північнокорейського лідера Кім Чен Ина про припинення випробувань ядерної зброї і запусків міжконтинентальних балістичних ракет «безумовно є кроком у правильному напрямку», - заявила Сандерс, «але ми хочемо побачити щось більше, перш ніж послабити санкції».



На запитання про те, що саме президент розуміє під терміном «денуклеаризація», Сандерс відповіла: «Це означає, що Північна Корея не буде мати у своєму розпорядженні ядерну зброю і не буде проводити її випробування».

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