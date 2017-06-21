Порошенко і Лаґард - підсумки зустрічі у Вашингтоні

У ході свого візиту до США президент України Петро Порошенко провів у вівторок зустріч у Вашингтоні із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард.

Як повідомляють в МВФ, співрозмовники обговорювали підтримувану фондом програму кредитування та фінансової допомоги Україні. Лаґард віддала президентові Порошенку належне за досі зроблений прогрес у втіленні в життя реформ.

На порядку денному зустрічі стояли питання пенсійної та земельної реформи та заходи щодо прискорення приватизації і запевнення конкретних результатів щодо боротьби з корупцією.

Порошенко і Лаґард вказали на потребу прискорення темпу реформ для досягнення більш потужного та всеосяжного економічного зростання, - повідомили в МВФ.

У свою чергу, президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook наголосив:

«З директором-розпорядником МВФ Крістін Лаґард обговорили стан впровадження структурних реформ в Україні. Окремо йшлося про проведення збалансованої пенсійної реформи, яка відповідатиме інтересам держави та громадян України і гарантувати справедливі високі стандарти соціального забезпечення».

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