Глава Пентагону запевнив президента України в підтримці США

Джим Маттіс і Петро Порошенко обговорили питання поглиблення співпраці в сфері оборони



Міністр оборони США Джим Маттіс запевнив президента України Петра Порошенка в тому, що США підтримують Київ «перед обличчям загроз суверенітету, міжнародному праву і міжнародному порядку».

Маттіс і Порошенко зустрілися в Пентагоні ввечері у вівторок для обговорення проблем у сфері безпеки і співробітництва в сфері оборони.

У заяві за підсумками зустрічі речниця Пентагону Дейна Вайт повідомила, що Маттіс і Порошенко обговорювали недавні дії об'єднаних сил Росії і сепаратистів на сході України, а також зусилля США щодо сприяння в сфері безпеки, спрямовані на поліпшення внутрішніх оборонних можливостей України та підвищення професіоналізму її збройних сил.

Маттіс підкреслив, що США виступають за повну реалізацію Мінських угод на підтримку суверенітету України і закликав Київ продовжувати реформи, які підвищать ефективність українських оборонних підприємств, додала Вайт.

Президент Порошенко наголосив на важливості збереження тісних контактів і подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків, зазначила вона.

Перед початком переговорів Маттіс і Порошенко провели коротку зустріч з журналістами.

«Як ми обидва знаємо, нашгі країни мають спільні інтереси, - сказав Маттіс. - Що важливіше, у нас є загальна прихильність, і це прихильність принципам, які лежать в основі міжнародного порядку. Йдеться про суверенітет, територіальна цілісність і свободу від примусу. Ми не приймаємо цих свобод як даність і визнаємо, що 2014 рік став переломним моментом для безпеки в Європі. Ми також свідомі серйозних втрат, які поніс ваш народ», - заявив Джим Маттіс.

«Навіть перед лицем загрози агресії, кібератак та інших факторів, від сусіда, який підірвав довіру до себе, ваша країна всупереч усім труднощам продемонструвала непохитну рішучість захищати себе. Сполучені Штати залишаються поруч з вами. Ми підтримуємо вас перед лицем загроз суверенітету, міжнародному праву і міжнародному порядку», - наголосив глава Пентагону.

Президент України відзначив роль, яку відіграють США в житті України.

«Ми зберігаємо наш суверенітет, нашу територіальну цілісність і нашу незалежність в значній мірі завдяки ефективній співпраці з нашим стратегічним партнером - Сполученими Штатами, - сказав Петро Порошенко. - Я думаю, що ми можемо поглибити нашу співпрацю, оскільки ми боремося не тільки за нашу територіальну цілісність і незалежність, не тільки за наш суверенітет. Ми боремося за свободу. Ми боремося за демократію», - заявив у Пентагоні президент України Петро Порошенко.

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