Російське ТБ могло відредагувати фото, щоб підтримати теорію змови - Polygraph

5 вересня британська прокуратура і поліція оголосили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Боширову у спробі вбивства із застосуванням нервово-паралітичної отрути класу “Новічок”.

Британські урядовці наголосили, що домагатимуться затримання й видачі підозрюваних, хоча Росія не погоджується на екстрадицію своїх громадян. За заявою прем’єр-міністра Британії Терези Мей, обоє звинувачені підозрюються в роботі на російську розвідку ГРУ.

Серед матеріалів уряду Британії було видано два фото того, як кожен з підозрюваних проходив через коридор митного контролю лондонського аеропорту, пише Polygraph.

Однак, речниця МЗС Росії Захарова всупаючи на російському телебаченні висловила сумнів у справжньості фотографій. Вказуючи на фотографії на екрані перед нею вона наголосила на тому, що час на обох фото збігається до секунди. Вона дала зрозуміти, що обидві особи не могли бути в одному й тому самому місці одночасно.

Ті, хто займаються перевіркою фактів, швидко звернули увагу на проблему детективних зусиль Захарової. Очевидно, що чоловіки йдуть різними коридорами, хоча вони і схожі. Коридори ідентичні, але фото зроблене з трохи іншого ракурсу, що означає, що працювали камери встановлені під різним кутом.

Цілком можливо, що особи йшли одночасно суміжними коридорами і їх фото було зроблено в ту ж секунду, наголошує агентство Bellingcat. «Існують численні паралельні проходи, що дозволило підозрюваним йти ними в один і той самий час».

Залишається питання – порівнюючи фото британської влади і ті, які показано під час програми російського телебачення видно, що російське ТБ не показало лівий кут фото, а саме ця частина фото полегшує розуміння, що камери розташовано під різним кутом і тому це не може бути один і той самий коридор. Чому фото було показано саме так - невідомо, однак такий ракурс полегшував Захаровій можливість наводити неправдиві аргументи в дусі теорій змов, наголошують дослідники Polygraph.

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