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Російське ТБ могло відредагувати фото, щоб підтримати теорію змови - Polygraph

  • Голос Америки
Підозрювані в нападі в Солсбері

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5 вересня британська прокуратура і поліція оголосили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Боширову у спробі вбивства із застосуванням нервово-паралітичної отрути класу “Новічок”.

Британські урядовці наголосили, що домагатимуться затримання й видачі підозрюваних, хоча Росія не погоджується на екстрадицію своїх громадян. За заявою прем’єр-міністра Британії Терези Мей, обоє звинувачені підозрюються в роботі на російську розвідку ГРУ.

Серед матеріалів уряду Британії було видано два фото того, як кожен з підозрюваних проходив через коридор митного контролю лондонського аеропорту, пише Polygraph.

На кадрі відео поліції видно як особа відома як "Петров" прибуває до лондонського аеропорту
На кадрі відео поліції видно як особа відома як "Петров" прибуває до лондонського аеропорту

На кадрі відео поліції видно як особа відома як "Боширов" прибуває до лондонського аеропорту
На кадрі відео поліції видно як особа відома як "Боширов" прибуває до лондонського аеропорту

Однак, речниця МЗС Росії Захарова всупаючи на російському телебаченні висловила сумнів у справжньості фотографій. Вказуючи на фотографії на екрані перед нею вона наголосила на тому, що час на обох фото збігається до секунди. Вона дала зрозуміти, що обидві особи не могли бути в одному й тому самому місці одночасно.

Ті, хто займаються перевіркою фактів, швидко звернули увагу на проблему детективних зусиль Захарової. Очевидно, що чоловіки йдуть різними коридорами, хоча вони і схожі. Коридори ідентичні, але фото зроблене з трохи іншого ракурсу, що означає, що працювали камери встановлені під різним кутом.

Цілком можливо, що особи йшли одночасно суміжними коридорами і їх фото було зроблено в ту ж секунду, наголошує агентство Bellingcat. «Існують численні паралельні проходи, що дозволило підозрюваним йти ними в один і той самий час».

Залишається питання – порівнюючи фото британської влади і ті, які показано під час програми російського телебачення видно, що російське ТБ не показало лівий кут фото, а саме ця частина фото полегшує розуміння, що камери розташовано під різним кутом і тому це не може бути один і той самий коридор. Чому фото було показано саме так - невідомо, однак такий ракурс полегшував Захаровій можливість наводити неправдиві аргументи в дусі теорій змов, наголошують дослідники Polygraph.

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