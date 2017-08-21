ВМС США призупиняють всі операції після інциденту з есмінцем John S. McCain

Планується провести масштабне розслідування операцій Військово-морських сил США





ВМС США оголосили про негайне «призупинення всіх операцій» після того, як у понеділок на схід від Сінгапуру американський есмінець USS John S. McCain зіткнувся з нафтовим танкером, в результаті чого зникли безвісти 10 моряків. Це вже другий подібний інцидент за останні два місяці.



Керівник військово-морськими операціями адмірал Джон Ричардсон розпорядився негайно призупинити операції всіх американських флотів, а також провести розслідування причин «низки інцидентів в Тихоокеанському театрі».



«Це вимагає негайних заходів, - сказав Ричардсон у відеозаяву. - Я хочу, щоб командувачі нашими флотами зустрілися зі своїми лідерами і командуванням, щоб гарантувати, що ми застосовуємо всі необхідні заходи для забезпечення безпечних і ефективних операцій».



За словами Ричардсона, в рамках розслідування планується проаналізувати процеси підготовки, а також перевірити обладнання і рівень техобслуговування.



Раніше в понеділок міністр оборони США Джим Маттіс повідомив, що планується провести розширене розслідування військово-морських операцій США після того, як на схід від Сінгапуру американський військовий корабель зіткнувся з нафтовим танкером, в результаті чого зникли безвісти 10 моряків. Це вже другий подібний інцидент за останні два місяці.



«Глава розслідування військово-морських операцій вивчить всі релевантні інциденти в морі. Він буде враховувати всі чинники, а не тільки ті, що мають безпосереднє відношення до цих інцидентів», - заявив Маттіс, виступаючи перед журналістами в столиці Йорданії Аммані.



«Як тільки у нас будуть на руках всі факти, ми ними з вами поділимося», - обіцяв Маттіс.



Нагадаємо, що в червні внаслідок зіткнення есмінця USS Fitzgerald з вантажним судном поблизу Японії загинули сім моряків.

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