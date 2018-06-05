Путін стримано говорить про свою роль після 2024 року

Президент Росії Володимир Путін уникнув відповіді на запитання про можливість, що він може залишитися при владі й після 2024 року.

В інтерв’ю австрійській телекомпанії ORF у понеділок ввечері, Путін сказав, що він не коментуватиме здогадів, що, мовляв, на основі референдуму він міг би залишитися при владі й після того, як закінчиться його теперішній термін.

«Я не коментую здогадів», сказав він.

«Минулого місяця Путін, якому 65 років, склав президентську присягу на ще один шестирічний термін при владі. Він уже найдовше перебуває при владі з усіх лідерів Росії за винятком Йосифа Сталіна».

Путін був президентом протягом двох термінів від 2000 до 2008 року, після чого перейшов на місце прем’єр-міністра, щоб дотриматися конституційних лімітів перебування на посаді, обмежених двома термінами, тоді я президентом було обрано його багаторічного союзника Дмитра Медведєва.

Путін повернувся у президентське крісло у 2012 році після того, коли президентський термін було продовжено до шести років.

Таким чи іншим способом, як загально передбачається, Путін матиме влив на політичне життя Росії навіть тоді, коли закінчиться його нинішній термін. Це може бути зроблено шляхом продовженні лімітів перебування на посаді або взагалі їх скасування, переходом на іншу посаду або призначенням відданого союзника, який збереже йому місце на якийсь час.

«Мій президентський термін щойно розпочався, я щойно розпочав цю подорож, отже не виходьмо надто вперед – сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи він міг би перейти на посаду прем’єр-міністра або залишити політику після 2024 року. – Я ніколи не порушив конституції своєї країни і я цього не зроблю».

Він додав з характерною скромністю, що «багато залежатиме від того, як ми будемо працювати… і яких результатів зможемо досягти».

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