США пропонують новий план підвищення боєготовності НАТО для стримування загрози з боку Росії

Вашингтон закликає європейських союзників до підвищення боєготовності сил НАТО





США закликають європейських союзників привести в бойову готовність більше батальйонів, кораблів і літаків НАТО в рамках чергового заходу щодо стримування потенційної російської агресії.



Міністр оборони США Джим Маттіс намагатиметься заручитися широкою підтримкою цього плану на нараді голів оборонних відомств Альянсу, яка пройде в четвер в Брюсселі. Як розповіли четверо представників США і НАТО, планується, що це підготує ґрунт для того, щоб лідери країн Альянсу схвалили план на липневому саміті.

Про це повідомляє інформагенція Reuters.



План передбачає, що у НАТО буде 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадр винищувачів і 30 військово-морських кораблів, готових до перекидання протягом 30 днів. При цьому кількість військовослужбовців і терміни реалізації стратегії не уточнюються.



Чисельність батальйонів в НАТО - від 600 до 1000 військовослужбовців.



Перед європейськими державами, які президент Трамп критикує за скорочення витрат на оборону після закінчення «холодної війни», це поставить складне завдання - вирішити давні проблеми з вертольотами і винищувачами, які не експлуатуються через брак комплектуючих.



«У нас є противник (Росія), який може швидко увійти на територію країн Балтії і Польщі в рамках сухопутної атаки», - зазначив високопоставлений дипломат НАТО, знайомий з планом США, відомим як «30-30-30-30».



«Ми не можемо собі дозволити витрачати місяці на мобілізацію», - додав він.



Як розповів один з представників американського керівництва, ініціатива націлена в першу чергу на протидію Росії і вписується в вироблену Пентагоном стратегію національної оборони на 2018 рік, в якій Москва звинувачується в спробах розхитати позиції НАТО.



Проведені минулого року російські військові навчання, в яких, за даними західних властей, було задіяно 100 000 військовослужбовців, також викликали побоювання з приводу того, що подібні маневри або вторгнення в російськомовні регіони Балтії можуть спровокувати конфлікти. Кремль рішуче заперечує, що у нього є такі завдання, стверджуючи, що загроза для безпеки Східної Європи виходить від НАТО.



Однак у світлі анексії Криму та участі Росії в сирійській війні США не схильні довіряти публічним заявам Кремля і хочуть підготуватися до будь-якого розвитку подій.

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