Фото кремлівських ЗМІ, на якому Путін одного росту із Сі Цзіньпіном, зацікавило американську розвідувальну компанію

Старший дослідник американської приватної розвідувальної компанії RAND Селі Ліллі (Sale Lilly) побачила свідчення амбіцій Росії у фото, зроблемному державними ЗМІ Росії під час рукостискання лідерів Росії та Китаю.
На фото Володимир Путін тисне руку Сі Цзіньпіну. При цьому Путін, зріст якого складає 173 сантиметри, видається одного зросту із лідером Китаю, зріст якого складає 180 см.
"Фото, зроблене російськими державними ЗМІ, підкреслює бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами", - прокоментувала з даного приводу Селі Ліллі.
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