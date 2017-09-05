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Фото кремлівських ЗМІ, на якому Путін одного росту із Сі Цзіньпіном, зацікавило американську розвідувальну компанію

Старший дослідник американської приватної розвідувальної компанії RAND Селі Ліллі (Sale Lilly) побачила свідчення амбіцій Росії у фото, зроблемному державними ЗМІ Росії під час рукостискання лідерів Росії та Китаю.

На фото Володимир Путін тисне руку Сі Цзіньпіну. При цьому Путін, зріст якого складає 173 сантиметри, видається одного зросту із лідером Китаю, зріст якого складає 180 см.

"Фото, зроблене російськими державними ЗМІ, підкреслює бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами", - прокоментувала з даного приводу Селі Ліллі.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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