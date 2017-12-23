Рада Безпеки ООН суворо покарала Північну Корею

Всі країни, в яких працюють громадяни КНДР, зобов'язані депортувати їх на протязі 24 місяців



Рада Безпеки ООН одноголосно (включно з головними торговельними партнерами КНДР – Росією і Китаєм) схвалила новий пакет жорстких санкцій щодо Північної Кореї.



Причиною стали проведені КНДР випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (29 листопада - ГА). За твердженням Пхеньяна, з чим погодилися багато міжнародних експертів, ця ракета здатна досягти території континентальних Сполучених Штатів.



Резолюція має на меті скоротити на 90% експорт нафтопродуктів в Північну Корею, обмеживши обсяги поставок 500 тис барелів на рік. Обсяги поставок сирої нафти не повинні перевищувати поставки сирої нафти 4 млн барелів на рік. Запроваджується заборона на поставки КНДР промислового обладнання, автотранспорту, металів і т.д., а також накладаються додаткові обмеження на північнокорейський експорт. Крім того, всі країни, де працюють громадяни Північної Кореї, зобов'язані депортувати їх на протязі 24 місяців.



Ніккі Гейлі, голова Представництва США при ООН, заявила, що ця резолюція Ради Безпеки є попередженням Пхеньяну, що його провокації не залишаться без відповіді.

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