Молдова не пустила військових на навчання в Україні

Проросійський президент Молдови Ігор Додон заблокував плани уряду надіслати військових в Україну, щоб взяти участь у навчаннях, що починаються цього тижня. Ці вправи співпадуть у часі з російсько-білоруськими військовими навчаннями, які будуть проходити з іншого боку кордону - у Білорусі, повідомляє Reuters.

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Рішення Додона ще раз виявило розбіжності між урядом та президентом Молдови з питання міжнародної політики. Уряд виступає за кращі стосунки з Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

Уряд планував направити 57 військових, щоб взяти участь в навчаннях організованих низкою країн-членів НАТО, включаючи Сполучені Штати та Туреччину, що відбудуться в Західній України протягом 8-23 вересня, повідомляє Reuters.

Додон обґрунтував президентське вето тим, що Конституція Молдови передбачає нейтралітет.

«Участь Молдови у військових навчаннях поза країною є неприйнятною», - написав Додон у Facebook.

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