Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Явка на проміжних виборах у США – рекордна за півстоліття

Черга до виборчої дільниці в Атланті, 6 листопада 2018 року

Показати коментарі

Майже половина – понад 47 відсотків – американського населення, яке має право голосувати, прийшло на дільниці у вівторок, щоб віддати свій голос на проміжних виборах. Ця цифра вражає, якщо порівнювати з попередніми роками: 36,7% у 2014 і 41% у 2010, повідомляє NPR.

110 мільйонів американців – це найвища явка виборців із часу проміжних виборів у 1966 році, коли 49% населення прийшло на дільниці.

За розрахунками видання The New York Times, проголосувало більше демократів, ніж республіканців – як і очікувалося на тлі обурення демократів діями адміністрації Трампа. Але загальний приріст явки у порівнянні з 2014 роком характерний для обох партій.

У Техасі лише під час раннього голосування, проголосувало більше людей, ніж проголосувало загалом у 2014 році.

У деяких регіонах до значної активності виборців спонукали напружені перегони і велика конкуренція між кандидатами. Так, наприклад, у Канзасі та Міннесоті проголосувало понад 60 відсотків виборців.

Явка в окремих округах перевищила явку на президентських виборах 2016 року.

Дивіться також: Новообрана конгресвумен Маделін Дін – про те, як буде підтримувати Україну в Конгресі США

Новообрана конгресвумен Маделін Дін – про те, як буде підтримувати Україну в Конгресі США. Відео
Embed
Новообрана конгресвумен Маделін Дін – про те, як буде підтримувати Україну в Конгресі США. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:22 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Трамп про Путіна та Крим. Відео
Embed
Трамп про Путіна та Крим. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:54 0:00

Трамп про Путіна та Крим. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG