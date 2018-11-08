Явка на проміжних виборах у США – рекордна за півстоліття

Майже половина – понад 47 відсотків – американського населення, яке має право голосувати, прийшло на дільниці у вівторок, щоб віддати свій голос на проміжних виборах. Ця цифра вражає, якщо порівнювати з попередніми роками: 36,7% у 2014 і 41% у 2010, повідомляє NPR.

110 мільйонів американців – це найвища явка виборців із часу проміжних виборів у 1966 році, коли 49% населення прийшло на дільниці.

За розрахунками видання The New York Times, проголосувало більше демократів, ніж республіканців – як і очікувалося на тлі обурення демократів діями адміністрації Трампа. Але загальний приріст явки у порівнянні з 2014 роком характерний для обох партій.

У Техасі лише під час раннього голосування, проголосувало більше людей, ніж проголосувало загалом у 2014 році.

У деяких регіонах до значної активності виборців спонукали напружені перегони і велика конкуренція між кандидатами. Так, наприклад, у Канзасі та Міннесоті проголосувало понад 60 відсотків виборців.

Явка в окремих округах перевищила явку на президентських виборах 2016 року.

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