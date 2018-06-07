В Конгресі США не забувають про агресію Росії та окупацію нею території України - нова резолюція

Напередодні Чемпіонату світу Конгрес США розгляне нову двопартійну резолюцію щодо Росії, внесену на розгляд членом Палати представників Марсі Каптур

Напередодні Чемпіонату світу з футболу автори резолюції щодо Росії закликають не забувати про те, що насильницькі дії влади РФ порушують міжнародні норми.



Члени Палати представників Конгресу США - республіканка з Флориди Ілеана Рос-Лехтінен і демократка з Огайо Марсі Каптур - внесли на розгляд спільну двопартійну резолюцію щодо Росії. У ній засуджуються порушення міжнародних законів і відхід від цінностей ФІФА (Міжнародної Федерації футболу) напередодні Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Російській Федерації.

Американські законодавці нагадують, що російська агресія та окупація території України призвели до загибелі 10 тисяч людей. Внаслідок війни мільйон 600 тисяч людей – внутрішньо переміщено. Кримські татари зазнають переслідування.

У резолюції зазначається, що Сполучені Штати та міжнародна спільнота мають продовжувати наполегливо працювати, щоб запевнити, що Росія нестиме відповідальність за свої дії і буде покарана за порушення міжнародного права.

Необхідно, заявляють автори-законодавці, запобігати дестабілізуючим діям Кремля.

За їхніми словами, Росія порушує гуманні цінності ФІФА.

До прикладів у резолюцію ввійшли: насильницьке вторгнення в Україну; добре задокументовані випадки порушення прав людини; арешт і відправка в тюрму політичних активістів і журналістів.



«У міру того, як увага всього світу звертається до чемпіонату в Росії, який повинен зібрати мільярди глядачів на всій планеті, наша резолюція ясно демонструє, що Конгрес не забув про здійснювану Росією триваючу кампанію дезінформації, втручання у вибори, порушення прав людини і насильство в різних точках світу, - наводяться в прес-релізі слова Каптур. - Ми зобов'язані об'єднатися проти сил тиранії і не підривати ефективності глобальних санкцій щодо Росії за допомогою напливу туристів, який, швидше за все, піде на користь лише багатим олігархам - друзям Путіна».



«Я з гордістю приєднуюся до моєї подруги і колеги, Марсі Каптур, вносячи на розгляд цю резолюцію, - продовжує цю саму думку цитата із прес-резілу Рос-Лехтінен. - У той момент, коли увага світу буде привернута до Росії, нам потрібно постаратися обов'язково зробити так, щоб режим Путіна відповідав (за свої дії), і закликати ФІФА змінити свої правила, щоб диктатори більше не могли удостоюватися проведенням престижних заходів, які створюють для цих клептократичних режимів видимість законності».





Ініціативу обох жінок-політиків підтримав член Комітету Палати представників з закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енґель. «Коли мова заходитьь про наше загальне враження від самого популярного в світі виду спорту, - сказано в заяві конгресмена Енґеля, - ми можемо зробити набагато більше, ніж винагороджувати небезпечну і безвідповідальну поведінку (влади) Росії у вигляді надання їм честі стати господарями чемпіонату світу. Ця двопартійна резолюція ясно дає зрозуміти, що насильницькі і агресивні дії Росії не будуть забуті або прикрашені. Світова спільнота повинна вдатися до протидії Путіну і його поплічникам», - заявив конгрсмен Еліот Енґель.

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