Російського мільярдера Вексельберґа допитали в США

В рамках заходів з покарання Росії за втручання до президентських виборів, США запровадили санкції проти деяких найбагатших осіб Росії, які, на думку США, збагачувались за рахунок режиму Путіна.

Тепер виявилось, що один з цих бізнесменів - Віктор Вексельберґ - привернув увагу слідства, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер, повідомляє The New York Times.

Вексельберґа раніше цього року зупинили в аеропорту Нью-Йорка, обшукали його електронні пристрої і допитали, повідомляє поінформована особа. Слідчі підійшли до олігарха після того, як він вийшов з приватного літака близько двох місяців тому.

Немає інформації, чи підозрює Мюллер Вексельберґа у порушеннях, однак, Вексельберґ відвідував президентську інавгурацію минулого року і зацікавленість слідства в його особі свідчить, що спеціальний прокурор посилив увагу до можливих зв’язків кампанії Трампа з російськими олігархами, зазначає видання.

Ще однією можливою сферою зацікавленості Мюллера може бути бізнес пана Вексельберґа на Кіпрі – країні, що магнітом притягує російські гроші.

Раніше CNN повідомляло, що команда спеціального прокурора Роберта Мюллера почала допитувати російських олігархів, які приїздять до США, однак не було інформації про те, кого саме допитували.

Пан Вексельберґ, чисті статки якого Forbes оцінює в 13 мільярдів доларів, в основному здобув багатства на ринку нафти та металів. В час свого збагачення олігарх, як видається, підтримував тісні зв’язки з Кремлем.

Вексельберґ є одним з небагатьох російських олігархів, які створили свої статки одразу після розпаду Радянського Союзу і змогли їх утримати за Путіна, хоча інші опинились у в’язниці, або на засланні.

В 2010 Дмитро Медведєв, на той час президент Росії, призначив Вексельберґа допомагати у високотехнологічному проекті поблизу Москви.

Коли приватний літак одного з олігархів приземлився в аеропорту поблизу Нью-Йорка, його літак було зупинено, його електронні прилади були оглянуті, повідомляє CNN, посилаючись на ряд джерел, близьких до запиту.

В квітні CNN повідомляло, що під час його нещодавньої подорожі до США, зупиняли ще одного російського олігарха, однак, не відомо, чи проводився обшук, повідомило поінформоване джерело.

Слідчі Мюллера неофіційно звернулися до третього російського олігарха, який останнім часом не відвідував США, з проханням добровільно відповісти на їхні запитання.

В усіх цих випадках слідчих цікавило, чи переводили заможні росіяни незаконно грошові кошти прямо чи опосередковано на кампанію та інавгураційну церемонію Дональда Трампа, пише CNN.

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