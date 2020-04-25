Білий дім спробує заблокувати через Верховний суд доступ Конгресу до матеріалів у справі Мюллера

Білий дім має намір апелювати до Верховного суду, щоб заблокувати рішення суду нижчої інстанції, яке дозволяє Конгресу отримати доступ до таємних матеріалів суду присяжних, зібраних під час розслідування колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера. Про це повідомляє видання The Hill.

У п’ятницю Міністерство юстиції США звернулось до Апеляційного суду м.Вашингтон з проханням призупинити виконання рішення і відкласти оголошений дедлайн 1 травня, поки петиція перебуватиме у Верховному суді.

"Чи може Конгрес і за яких обставин звернутися до судів, щоб отримати матеріали суду присяжних, зібрані за час розслідування кримінальної справи щодо імпічменту, є питанням надзвичайного значення для всіх трьох гілок влади, це також питання функціонування суду присяжних у гучних політично-забарвлених справах”, - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Минулого місяця Апеляційний суд своїм рішення дозволив Палаті представників США, де більшість займають демократи, отримати доступ до матеріалів присяжних у справі Мюллера. Судді вирішили, що юридичний комітет Конгресу має “надзвичайну потребу” переглянути таємні деталі про президента Дональда Трампа, отримані прокурорами під час допиту свідків.

Ці матеріали мали оприлюднити 1 травня, якщо до того часу жоден інший суд не призупинить судового рішення передньої інстрації.

Юридичний комітет Палати представників США намагається отримати доступ до матеріалів суду присяжних у справі розслідування Мюллера ще з минулого року попри те, що раніше Сенат виправдав президента Трампа у справі імпічменту.

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