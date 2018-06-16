Джуліані: Трамп легко виграє другий термін, особливо якщо демократи висунуть «недоумка» Байдена

Головний адвокат президента говорить, що демократам краще буде висунути відносно невідомого кандидата у президенти на виборах 2020 року, пише видання Huffington Post.

Із сильною економікою та новим «успіхом» у Північній Кореї президент Дональд Трамп піде на переобрання у 2020 році, прогнозує його адвокат, особливо якщо демократи висуватимуть «недоумка» на зразок колишнього віце-президента Джозефа Байдена.

«Їм потрібен хтось новий, який буде для нас більш загрозливим, – заявив Руді Джуліані, який зазнав невдачі як кандидат у президенти 2008 року, повідомляє HuffPost. – Вони повинні здивувати нас».

«Невідомі лякають мене більше, ніж Елізабет Воррен або Байден», – сказав він.

Джуліані заявив, що жоден із кандидатів, які зараз перебувають у центрі уваги як потенційні опоненти 2020-го, не турбують його, але він залишив свої жорсткі коментарі для колишнього віце-президента.

«Джо Байден є недоумком, – сказав він, стверджуючи, що Байден закінчив юридичну школу в Сиракузькому університеті з найгіршими результатами на курсі і не зміг зрозуміти питання, які Джуліані намагався обговорити з ним, коли був федеральним прокурором, а Байден був сенатором від штату Делавер. – Я називаю Джо Байдена розумово неповноцінним ідіотом».

Джуліані також сказав, що час Байдена минув. «Він також занадто старий. Він на чотири роки старший за Трампа», – сказав Джуліані.

Байдену 75 років. Трампу лише виповнилося 72.

Байден невдало балотувався в президенти у 1988 та 2008 роках. Він розглядав можливість брати участь у перегонах 2016 року, коли був віце-президентом за часів президентства Барака Обами, але не зробив цього, пояснивши рішення недавньою смертю свого сина Бо від раку мозку.

Помічник Байдена відмовився коментувати зауваження Джуліані.

Не зрозуміло, чому Джуліані відчув потребу атакувати Байдена особисто. В опитуванні цього року 58 відсотків американців розглядали Байдена прихильно, порівняно з 28 відсотками, які бачили його неприхильно. Натомість рейтинги схвалення боса Джуліані, Трампа, коливалися від 35 до 45 відсотків за час його президентства.

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