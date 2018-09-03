Саакашвілі заявив про шантаж з боку американського лобіста, пов'язаного з Україною

В своєму інтерв'ю для CNN, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про спроби шантажу проти нього та колишнього голови його служби з боку Сема Петтена.

Сем Петтен, колишній співробітник Пола Манафорта, минулого тижня визнав свою провину в проведенні діяльності агента на користь закордонної установи і погодився співпрацювати з урядовими прокурорами.

Звинувачення були висунуті через те, що Петтен без реєстрації лобіював в США інтереси української партії Опозиційний блок у період з 2014 по 2018 роки.

Саакашвілі наголосив, що Сем Петтен нещодавно надіслав текстове повідомлення колишньому голові служби політика, погрожуючи йому розголосити певні матеріали, якщо той не припинить кампанію в соціальних медіа, спрямовану проти нього.

"Він написав: "Відклич своїх тролів, або я почну розголошувати речі про Мішу, - а це я, - які він не хотів би бачити. Нехай вони знищать свої коментарі", - повідомив Саакашвілі.

Це – прямий шантаж, переконаний політик. "Це – типовий російських шантаж. Ці люди тісно пов'язані з росіянами, - заявив Саакашвілі".

"Ці люди – найманці, вони готові вдаватись до будь-яких брудних трюків, вони готові обманювати, працювати проти американських інтересів, робити будь-що, включаючи шантаж. Шантаж колишнього президента і його голови служби – важливого регіонального лідера, як це, свідчить про їх справжні наміри", - наголосив грузинський політик.

Урядові обвинувачі США стверджують, що Петтен разом з росіянином надавав консультації та послуги політичного лобізму а також допомагав одному російському олігарху в організації зустрічей з посадовцями США з Державного Департаменту та конгресменами. Цим росіянином може бути Костянтин Кілімнік, якого підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії.

Компанія, якою Петтен володів спільно з росіянином, заробила більше мільйона доларів за цю роботу.

Петтен співпрацював з Манафортом з проектів в Україні. Петтен також, за повідомленнями, одного разу працював на компанію Cambridge Analytica, яка стала відомою через свою роботу на користь передвиборчої кампанії Трампа протягом виборів 2016 року.

На початку 2000-х Петтен працював в Москві у Міжнародному республіканському інституті (IRI) – неурядовій організації США, яка опікується просуванням демократії. Петтен працював в організації в той де час, що і Костянтин Кілімнік, проти якого спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення у змові з метою створення перепон для судочинства.

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