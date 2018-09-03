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США

Саакашвілі заявив про шантаж з боку американського лобіста, пов'язаного з Україною

  • Голос Америки
Міхеїл Саакашвілі

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В своєму інтерв'ю для CNN, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про спроби шантажу проти нього та колишнього голови його служби з боку Сема Петтена.

Сем Петтен, колишній співробітник Пола Манафорта, минулого тижня визнав свою провину в проведенні діяльності агента на користь закордонної установи і погодився співпрацювати з урядовими прокурорами.

Звинувачення були висунуті через те, що Петтен без реєстрації лобіював в США інтереси української партії Опозиційний блок у період з 2014 по 2018 роки.

Сем Петтен біля будівлі суду, 31 серпня, 2018
Сем Петтен біля будівлі суду, 31 серпня, 2018

Саакашвілі наголосив, що Сем Петтен нещодавно надіслав текстове повідомлення колишньому голові служби політика, погрожуючи йому розголосити певні матеріали, якщо той не припинить кампанію в соціальних медіа, спрямовану проти нього.

"Він написав: "Відклич своїх тролів, або я почну розголошувати речі про Мішу, - а це я, - які він не хотів би бачити. Нехай вони знищать свої коментарі", - повідомив Саакашвілі.

Це – прямий шантаж, переконаний політик. "Це – типовий російських шантаж. Ці люди тісно пов'язані з росіянами, - заявив Саакашвілі".

"Ці люди – найманці, вони готові вдаватись до будь-яких брудних трюків, вони готові обманювати, працювати проти американських інтересів, робити будь-що, включаючи шантаж. Шантаж колишнього президента і його голови служби – важливого регіонального лідера, як це, свідчить про їх справжні наміри", - наголосив грузинський політик.

Урядові обвинувачі США стверджують, що Петтен разом з росіянином надавав консультації та послуги політичного лобізму а також допомагав одному російському олігарху в організації зустрічей з посадовцями США з Державного Департаменту та конгресменами. Цим росіянином може бути Костянтин Кілімнік, якого підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії.

Компанія, якою Петтен володів спільно з росіянином, заробила більше мільйона доларів за цю роботу.

Петтен співпрацював з Манафортом з проектів в Україні. Петтен також, за повідомленнями, одного разу працював на компанію Cambridge Analytica, яка стала відомою через свою роботу на користь передвиборчої кампанії Трампа протягом виборів 2016 року.

На початку 2000-х Петтен працював в Москві у Міжнародному республіканському інституті (IRI) – неурядовій організації США, яка опікується просуванням демократії. Петтен працював в організації в той де час, що і Костянтин Кілімнік, проти якого спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення у змові з метою створення перепон для судочинства.

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