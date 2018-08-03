Росіянам запропонують купити у США землі на мільярд доларів

У Лос-Анджелесі виставили на продаж ділянку землі за нечуваною ціною один мільярд доларів, повідомляє видання The New York Times. Ділянка в районі Беверлі-Гіллс на вершині пагорба має розмір близько 63 гектарів і пропонує чудовий краєвид з усіх сторін на визначні місця Лос-Анджелеса й океан. Приватні дороги ведуть до великих зелених газонів за розміром футбольних полів. За словами Аарона Кірмена, агента з нерухомості, який займається продажем, на території може вміститися два "Діснейленди", йдеться в матеріалі.

Незважаючи на те, що ділянка розділена на шість зон, Кірмен рекламує її як сімейний комплекс для одного покупця. Він показав журналістці The New York Times таблицю, до якої, за його словами, входять імена приблизно 2800 мільярдерів, і пояснив, що за його підрахунками приблизно 50-100 людей у цьому списку будуть зацікавлені придбанням такої власності. Кірмен наголосив, що серед імовірних покупців – монархи з Середнього Сходу та російські олігархи.

Ріелтор поділився, що він уже зв’язався з п'ятьма мільярдерами зі свого списку і планує здійснити польоти до Лондона, Катару, Росії та Китаю, щоб зустрітися з якомога більшою кількістю.

«Усі поки що були заінтриговані», – сказав він. Єдиною проблемою є те, що покупець повинен мати не тільки надзвичайно великі статки, але й певне бачення.

«Важко бути враженим від землі», – зізнався пан Кірман.

У минулому землею володіли або намагалися придбати знаменитості як актор Том Круз, іранська принцеса Шемс Пахлаві, продюсер Мерв Ґріффін, генеральний директор Herbalife Рік Хьюз. Останніми роками ділянка була місцем проведення кількох грандіозних подій та заходів, в тому числі вечірок із нагоди «Оскара» та благодійного концерту Diamond Ball співачки Ріанни у 2014 році, в якому взяли участь такі знаменитості, як Бред Пітт та Кім Кардаш’ян.

Кірман планує найняти дизайнера, який побудує великий скляний куб на ділянці, де він зможе розважити потенційних покупців, а також розглядає можливість дозволити мільярдерам провести там ніч, можливо, в стилі бедуїнського намету.

Залишається під сумнівом, чи хто-небудь погодиться, що земля без жодної забудови варта мільярда доларів. Рекордною вартістю до сих пір для міста був будинок за 500 мільйонів доларів.

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