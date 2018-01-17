Сенатори США представили законопроект про покарання за іноземне втручання у вибори

Ван Голлен і Рубіо розглядають свою ініціативу як попередження на адресу Росії і «будь-якого іншого закордонного гравця»





Сенатори Крис Ван Голлен (демократ від штату Меріленд) і Марко Рубіо (республіканець від штату Флорида) представили законопроект, що містить вимогу про заходи по відношенню до держав, які намагаються вплинути на хід виборів в США. У законопроекті також міститься вимога ввести додаткові санкції проти Росії, якщо вона знову зробить спробу втручання в електоральний процес в Сполучених Штатах.

Законопроект розцінюється як послання, адресоване будь-яким закордонним силам, які прагнуть підірвати нормальний перебіг виборчого процесу, включаючи атаки на кандидатів, передвиборчі штаби і виборчі структури.



«Захист чесності наших виборів - питання, що не залежить від партійної приналежності, - заявив сенатор Ван Голлен, - а оскільки до проміжних виборів (у листопаді – ГА) залишилося менше року, ми не можемо марнувати час». Він підкреслив, що представлений законопроект є недвозначне послання, спрямоване Росії і будь-якому іншому іноземному гравцю: якщо ви почнете атаку проти нас, то наслідки будуть суворими».



«Ми не можемо бути країною, де іноземна розвідка робить спроби вплинути на наш політичний процес без наслідків (для себе). Цей законопроект допоможе забезпечити чесність нашого електорального процесу за допомогою використання ключових національних інструментів (щодо підтримки) безпеки, покликаних продемонструвати закордонним державам неприпустимість втручання в наші вибори», - підкреслив сенатор Марко Рубіо.

Дивіться також: Чи припинить працювати американський уряд?