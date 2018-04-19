США привітали Ізраїль з 70-річчям незалежності

В.о. держсекретаря Джон Салліван підкреслив міцний зв'язок між двома державами





В.о. держсекретаря США Джон Салліван від імені президента Трампа і всього американського народу привітав Ізраїль з 70-ю річницею незалежності, що відзначається 19 квітня.



«Держава Ізраїль впоралося з усіма викликами, з якими стикалася протягом останніх 70 років. За цей короткий термін народ Ізраїлю створив успішну державу, яка процвітає і продовжує розвиватися. Сполучені Штати почали дипломатичну присутність в Єрусалимі задовго до народження держави Ізраїль, понад 170 років тому. В цьому році ми з нетерпінням чекаємо відкриття нового посольства США в Єрусалимі, яке заплановане на 14 травня і збігається з 70-ю річницею визнання держави Ізраїль президентом Труманом», - заявив Салліван.



«Ізраїль і США об'єднує непорушний зв'язок, який зберігався і ставав все міцнішим протягом останніх семи десятиліть. Як сказав президент Трамп в Єрусалимі в травні минулого року, «не забуватимемо, що зв'язок між нашими двома країнами вкорінюється в серцях наших народів, їх любові до свободи, надії і гідності для всіх». Сполучені Штати і надалі будуть надійним союзником Ізраїлю і будуть поруч з вами сьогодні і назавжди», - додав в.о. голови Держдепартаменту США Джон Салліван.

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