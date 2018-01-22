Пенс в Єрусалимі: "Для мене честь бути в столиці Ізраїлю"

Віце-президент США Майк Пенс свідомо назвав Єрусалим столицею Ізраїлю під час зустрічі з лідером країни, повідомляє Reuters.

Розпочинаючи свій візит до Ізраїлю, Пенс заявив, що для нього "честь бути в столиці Ізраїлю – Єрусалимі". Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відповів: "вперше я стою тут і чую, що обидва лідери говорять ці три слова: "столиця Ізраїлю – Єрусалим".

Під час промови в парламенті Ізраїлю, Нетаньягу привітав міцні відносини зі США: "Америка не має більшого друга, ніж Ізраїль, а Ізраїль не має більшого друга, ніж Сполучені Штати Америки".

Пенс висловив переконання, що нова політика США відкриє можливості для миру між Ізраїлем та Палестиною. "Я сподіваюсь, що ми є на початку нової ери поновлення обговорень для досягнення мирного врегулювання конфлікту, що десятиріччями триває в цьому регіоні", - наголосив Пенс.

Під час візитів до Єгипту та Йорданії перед прибуттям до Ізраїлю, Пенс наголошував, що США підтримають рішення на користь обох країн, у випадку якщо Ізраїль та Палестина домовляться. Правителі Йорданії та Єгипту на зустрічах з Пенсом, що передували візиту віце-президента США до Ізраїлю, висловили занепокоєння новою політикою США. Так, король Йорданії нагадав Пенсу, що він попереджав Білий дім про небезпеку визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю без досягнення попередньої домовленості з палестинцями.

Проголошена минулого місяця заява президента США, в якій він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення туди посольства США, обурила палестинців, які заявляють про право на східну частину міста. Палестинці також відхилили можливість офіційного візиту керівництва США через зміну політики США стосовно священного міста.

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