"Ми підзвітні народу Америки", а не президенту - Маккейн щиро та проникливо закликав політиків до єдності

Цього літа 81-річний сенатор-республіканець Джон Маккейн лікувався від раку мозку, проходив радіаційну та хіміотерапію в Фініксі, Аризона. Незважаючи на складнощі, Маккейн планує продовжувати брати активну участь в політичному житті.

Ми, немов, переконані, що більшість існує, щоб диктувати свою волю з декількома поступками, а меншість існує, щоб завадити владній партії зробити хоча б щось важливе

"Конгрес повернеться з відпустки наступного тижня, і зіткнеться з перепонами, так як нас хитає від однієї власноруч створеної кризи до іншої, - звернувся Маккейн до законодавців у статті на сторінках видання The Washington Post перед початком нового політичного сезону, - ми не відповідаємо не тільки викликам наших найбільших проблем, але і не можемо виконувати повсякденні завдання.

Наша політична кампанія ніколи не припиняється. Ми, немов, переконані, що більшість існує, щоб диктувати свою волю з декількома поступками, а меншість існує, щоб завадити владній партії зробити хоча б щось важливе".

"Не так ми маємо керувати, - продовжив Маккейн, - всю нашу систему – зі стримуваннями та противагами було створено задля компромісу. Вона рідко працює гладко, або швидко. Цього від неї і не очікується.

Це справедливо, як ніколи, тепер, коли Конгрес має управляти разом з президентом, який не має досвіду державної служби, часто погано інформований, може бути імпульсивним в промовах та поведінці

Вона вимагає навіть від найбільш пристрасних партійців прагматичного підходу задля розв'язання проблем. Її засновано на компромісі між опонентами. Ми можемо завзято битись за наші ідеї. Однак, ми мусимо поважати один одного, або, щонайменше, визнавати факт того, що ми потребуємо один одного", - закликає Маккейн.

"Це справедливо, як ніколи, тепер, коли Конгрес має управляти разом з президентом, який не має досвіду державної служби, часто погано інформований, може бути імпульсивним в промовах та поведінці", - пише Маккейн.

"Мусимо поважати його повноваження та конституційну відповідальність. Маємо, де можемо, співпрацювати з ним. Однак, ми – не його підлеглі. Ми не підкоряємось йому. Ми підзвітні народу Америки. Ми мусимо ретельно виконувати свої обов’язки і перевіряти його владу. Ми маємо цінувати таку нашу роль в Конгресі більше ніж, партійну приналежність", - йдеться в статті Маккейна.

"У нас є всі можливості продемонструвати звичайним, чесним та вільним людям, що ми можемо управляти компетентно, відповідально та скромно і довести цінність Конгресу Сполучених Штатів великому народу, якому ми служимо", - зазначає Джон Маккейн в op-ed матеріалі видання The Washington Post.

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