"Активи РФ у США вже надходять в Україну" - сенатор Шелдон Вайтгауз. Ексклюзив

"Україна має отримати усе необхідне, включно із винищувачами", - таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Українського відділу Голосу Америки висловив сенатор-демократ від штату Род-Айленд Шелдон Вайтгауз.

"Спочатку занепокоєння було, що Україна не зможе протистояти наступу РФ, і якщо дати зброю, то вона просто потрапить до росіян. А коли Україна почала перемагати, виникло інше занепокоєння: якщо ми дамо їм надто потужну зброю, вони можуть атакувати Росію".

Також законодавець виступає за налагодження системи передачі Україні арештованих російських активів. Вайтгауз є співавтором відповідного закону, який вже набрав чинності. За його словами, перші транші від російських активів вже були передані українській владі.

Про нову хвилю російського наступу та стратегію протидії Москві на поточний рік з американським законодавцем спілкувалась журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова.

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Катерина Лісунова, журналістка «Голосу Америки»: Пане сенаторе, тема, яку зараз усі обговорюють у США, чи підтримуєте ви надання Україні літаків-винищувачів?

Шелдон Вайтгаус, сенатор-демократ від штату Род-Айленд: Я думаю, що партнери, які підтримують Україну, повинні надати усе, що потрібно українцям. Судячи з того, що я чую від наших європейських союзників, винищувачі є частиною цих потреб. І я це однозначно схвалюю.

К.Л.: Чергова хвиля російського наступу на Україну. Яким, на вашу думку, має бути план західних партнерів, Сполучених Штатів і союзників по НАТО, щоб запобігти цьому наступу?

"Американський оборонний істеблішмент був дуже здивований тим, наскільки успішною виявилась Україна".

Ш.В.: Я думаю, що, озброївши українців, ми зробимо все можливе, щоб запобігти цій атаці. А також треба продовжувати посилювати економічний тиск на Росію та її олігархів. Танки, які вже їдуть, думаю, також будуть корисні. І якщо ми зможемо використовувати артилерію більшої дальності, як системи ATACMS, це також допоможе зірвати цей наступ та обернути його проти росіян. Я думаю, що потенційно це може перетвориться на розгром і відступ російського наступу.

К.Л.: Повернемося на рік назад, за кілька днів до 24 лютого 2022 року. Що ви знали про російське вторгнення на той момент? Які були ваші очікування? Якими були ваші прогнози?

Ш.В.: Перебуваючи на Мюнхенській безпековій конференції ми вже знали, що Росія ухвалила рішення щодо вторгнення в Україну, і що це відбудеться найближчими днями. Про це нам повідомили наші військові. Тож у нас було це усвідомлення. Я вважаю, що тоді мюнхенська група найбільше намагалась переконати всіх у можливості української перемоги.

К.Л.: Виходячи із ваших очікувань та прогнозів, які ви чули, чи здивувала вас українська оборона та бойова відповідь українців?

Ш.В.: Так, я думаю успіх українських військових у прямій воєнній конфронтації був для багатьох несподіванкою, що це не обернулося партизанською війною. Я був одним із тих, хто із самого початку повірив в українську перемогу. Але я думаю, що американський оборонний істеблішмент був дуже здивований тим, наскільки успішною виявилась Україна. Це був не просто потужний протест громадян проти загарбників, це була протидія військових, які вступали у бій з росіянами та перемагали їх.

К.Л.: Ви були в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Чому ви вирішили поїхати?

Ш.В.: Перш за все, щоб запевнити президента та українських посадовців у тому, що попри галас, який лунає від невеликої групи маргінальних республіканців, насправді Україна має сильну двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Ми прагнемо продовжити озброювати та підтримувати Україну, а також чинити економічний тиск на Росію.

К.Л.: Що вам найбільше запам’яталось з тієї поїздки?

Ш.В.: По-перше, коли почалась повітряна тривога, ніхто й оком не моргнув, усі були абсолютно спокійні. Ми просто перейшли в іншу кімнату, так ніби нічого особливого не сталося, і продовжили зустріч. По-друге, президент Зеленський демонстрував впевненість і був у дуже бадьорому настрої, це було приємно бачити.

К.Л.: Військова допомога Україні еволюціонувала від джавелінів до систем ППО і танків. Багато українців питають, чому США та союзники не нададуть все необхідне одразу, щоб уникнути такої кількості жертв? Що б ви на це відповіли?

“Ми хочемо для початку визнати групу “Вагнер” терористичною організацією. Якщо ми зможемо досягти цього визнання, то зможемо продовжити тиск, щоб наступним стало визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.”

Ш.В.: Оглядаючись назад, справді здається, що якби ми надали різні системи озброєння раніше, це було б на користь усім, на користь України та всього вільного світу. І я не здивуюся, якщо в Пентагоні шкодують про ухвалені тоді рішення. Але перша думка, яка викликала тоді занепокоєння - це що Україна не зможе протистояти російському наступу, і якщо дати українцям більше зброї, то вона просто потрапить до росіян.

А коли Україна почала перемагати, виникло інше занепокоєння: якщо ми дамо їм надто потужну зброю, з великим радіусом дії, вони можуть атакувати Росію. А це, своєю чергою, може спровокувати росіян на розширення війни до розмірів Третьої світової. Я вважаю, що це були два головні застереження на той момент, і українці відповіли на обидва. Вони надзвичайно ефективно сформували свою військову стратегію та стримували свої дії на російській території.

К.Л.: Чи вважаєте ви справедливим наратив про так звану “провокацію Росії”? Зрештою, зараз ми бачимо, що Росія не потребує провокацій для вчинення агресії.

Ш.В.: Це дуже гарне запитання. Зараз точаться активні дебати щодо того, чи слід взагалі приділяти увагу так званим червоним лініям Росії. Чи це лише частина російських погроз, частина російської воєнної стратегії - створювати фальшиві червоні лінії, щоб отримати перевагу на полі бою?

К.Л.: Про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Цю законодавчу ініціативу презентували як на рівні резолюції, так і на рівні законопроєкту. Але поки ані Конгрес, ані Білий дім, схоже, не бажають робити таке визнання. Як ви думаєте, чому?

“Ми намагаємось пришвидшити процес. Щоб коли російські активи вже були арештовані та стали власністю США, ми мали законні повноваження забрати ці кошти та передати їх Україні”.

Ш.В.: Адміністрація обережно ставиться до такого визнання. Щоб знайти альтернативні варіанти, ми хочемо для початку визнати групу “Вагнер” терористичною організацією. Таким чином ми могли б обмежити їхні можливості та застосувати санкції до країн та компаній, які ведуть бізнес з групою «Вагнер». Це наш проміжний крок. Якщо ми зможемо досягти цього визнання, то зможемо продовжити тиск, щоб наступним стало визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

К.Л.: Про важливі законодавчі ініціативи. Одна з них є вашою і вона вже стала законом. Йдеться про арешт активів російських олігархів. Розкажіть більше про те, як це працюватиме.

Ш.В.: Поки що у нас добре виходить заморожувати активи, тобто тримати їх на місці. Але ми менш вправні в арешті активів. Ми намагалися пришвидшити та вдосконалити цей процес, щоб коли ці активи вже були арештовані та стали власністю Сполучених Штатів, ми мали законні повноваження забрати ці кошти та передати їх Україні. Перший транш від цих арештів вже в процесі. Ці кошти проходять процедури в Міністерстві юстиції та Державному департаменті для передачі їх в Україну.

К.Л.: Над якими законопроєктами на підтримку України ви та ваші колеги працюєте зараз? Чи стосується це арешту російських активів, інших ініціатив?

Ш.В.: Ми хочемо продовжити прискорення процесу арешту активів. Олігархи дуже добре вміють приховувати свій зв'язок з активами, але є способи прискорити цей процес. Щоб вони були зобов’язані виступити особисто та заявити про свої претензії, а не ховатися за шарами корпоративних схем.

Це фактично є частиною вже діючого американського законодавства, але ми хочемо застосувати його до активів, які становлять менше ніж півмільйона доларів. Тобто використати ту саму процедуру, яку ми використовуємо проти активів російських олігархів, що становлять понад півмільйона доларів. Тоді ми зможемо опрацьовувати таке майно значно швидше. Швидше арештувати його, конфіскувати та передати кошти Україні.

К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи є щось, що, на вашу думку, Сполучені Штати, НАТО та союзники повинні були зробити інакше стосовно російської війни в Україні?

Ш.В.: Я думаю, багато що мало бути інакше. Ми зробили помилку, недооцінивши стійкість та рішучість українського народу й українських військових. А також їхню здатність знаходити рішення навіть у надскладних умовах.

К.Л.: Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні?

Ш.В.: Ми знаємо, які страждання вам доводиться проходити. Ми розуміємо, наскільки несправедливими та неправильними є випробування, які випали на вашу долю. Ми шануємо ту ціну людських життів, яку вам доводиться платити у битві між свободою та тоталітаризмом, і ми вас не покинемо.

К.Л.: Чого ви очікуєте від цього року в Конгресі стосовно російської війни?

Ш.В.: Я висловлю свою думку з одним застереженням. Я не експерт, але мені здається, якщо новий великий наступ Росії провалиться. Якщо виявиться, що їм бракує обладнання та матеріалів, що моральний дух їхніх солдатів, якщо їх можна так назвати, продовжить падати, то є дуже висока ймовірність, що краще озброєні українські військові можуть почати потужний контрнаступ, який призведе до незворотної російської поразки. Українці розіб’ють росіян на певних ділянках та повернуть значну частину української території. І тоді ситуація буде такою, що Путін нарешті зажадає справжнього реалістичного миру.

Раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з конгресменом-республіканцем Майком Лоулером, співголовами українського конгресового кокусу конгресменом-демократом, Майком Квіглі та конгресменом-республіканцем, Браяном Фіцпатріком.

А також із 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".

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