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"Активи РФ у США вже надходять в Україну" - сенатор Шелдон Вайтгауз. Ексклюзив
"Україна має отримати усе необхідне, включно із винищувачами", - таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Українського відділу Голосу Америки висловив сенатор-демократ від штату Род-Айленд Шелдон Вайтгауз.
"Спочатку занепокоєння було, що Україна не зможе протистояти наступу РФ, і якщо дати зброю, то вона просто потрапить до росіян. А коли Україна почала перемагати, виникло інше занепокоєння: якщо ми дамо їм надто потужну зброю, вони можуть атакувати Росію".Шелдон Вайтгаус, сенатор-демократ, Род-Айленд
Також законодавець виступає за налагодження системи передачі Україні арештованих російських активів. Вайтгауз є співавтором відповідного закону, який вже набрав чинності. За його словами, перші транші від російських активів вже були передані українській владі.
Про нову хвилю російського наступу та стратегію протидії Москві на поточний рік з американським законодавцем спілкувалась журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова.
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Катерина Лісунова, журналістка «Голосу Америки»: Пане сенаторе, тема, яку зараз усі обговорюють у США, чи підтримуєте ви надання Україні літаків-винищувачів?
Шелдон Вайтгаус, сенатор-демократ від штату Род-Айленд: Я думаю, що партнери, які підтримують Україну, повинні надати усе, що потрібно українцям. Судячи з того, що я чую від наших європейських союзників, винищувачі є частиною цих потреб. І я це однозначно схвалюю.
К.Л.: Чергова хвиля російського наступу на Україну. Яким, на вашу думку, має бути план західних партнерів, Сполучених Штатів і союзників по НАТО, щоб запобігти цьому наступу?
"Американський оборонний істеблішмент був дуже здивований тим, наскільки успішною виявилась Україна".Шелдон Вайтгаус, сенатор-демократ, Род-Айленд
Ш.В.: Я думаю, що, озброївши українців, ми зробимо все можливе, щоб запобігти цій атаці. А також треба продовжувати посилювати економічний тиск на Росію та її олігархів. Танки, які вже їдуть, думаю, також будуть корисні. І якщо ми зможемо використовувати артилерію більшої дальності, як системи ATACMS, це також допоможе зірвати цей наступ та обернути його проти росіян. Я думаю, що потенційно це може перетвориться на розгром і відступ російського наступу.
К.Л.: Повернемося на рік назад, за кілька днів до 24 лютого 2022 року. Що ви знали про російське вторгнення на той момент? Які були ваші очікування? Якими були ваші прогнози?
Ш.В.: Перебуваючи на Мюнхенській безпековій конференції ми вже знали, що Росія ухвалила рішення щодо вторгнення в Україну, і що це відбудеться найближчими днями. Про це нам повідомили наші військові. Тож у нас було це усвідомлення. Я вважаю, що тоді мюнхенська група найбільше намагалась переконати всіх у можливості української перемоги.
К.Л.: Виходячи із ваших очікувань та прогнозів, які ви чули, чи здивувала вас українська оборона та бойова відповідь українців?
Ш.В.: Так, я думаю успіх українських військових у прямій воєнній конфронтації був для багатьох несподіванкою, що це не обернулося партизанською війною. Я був одним із тих, хто із самого початку повірив в українську перемогу. Але я думаю, що американський оборонний істеблішмент був дуже здивований тим, наскільки успішною виявилась Україна. Це був не просто потужний протест громадян проти загарбників, це була протидія військових, які вступали у бій з росіянами та перемагали їх.
К.Л.: Ви були в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Чому ви вирішили поїхати?
Ш.В.: Перш за все, щоб запевнити президента та українських посадовців у тому, що попри галас, який лунає від невеликої групи маргінальних республіканців, насправді Україна має сильну двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Ми прагнемо продовжити озброювати та підтримувати Україну, а також чинити економічний тиск на Росію.
К.Л.: Що вам найбільше запам’яталось з тієї поїздки?
Ш.В.: По-перше, коли почалась повітряна тривога, ніхто й оком не моргнув, усі були абсолютно спокійні. Ми просто перейшли в іншу кімнату, так ніби нічого особливого не сталося, і продовжили зустріч. По-друге, президент Зеленський демонстрував впевненість і був у дуже бадьорому настрої, це було приємно бачити.
К.Л.: Військова допомога Україні еволюціонувала від джавелінів до систем ППО і танків. Багато українців питають, чому США та союзники не нададуть все необхідне одразу, щоб уникнути такої кількості жертв? Що б ви на це відповіли?
“Ми хочемо для початку визнати групу “Вагнер” терористичною організацією. Якщо ми зможемо досягти цього визнання, то зможемо продовжити тиск, щоб наступним стало визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.”Шелдон Вайтгаус, сенатор-демократ, Род-Айленд
Ш.В.: Оглядаючись назад, справді здається, що якби ми надали різні системи озброєння раніше, це було б на користь усім, на користь України та всього вільного світу. І я не здивуюся, якщо в Пентагоні шкодують про ухвалені тоді рішення. Але перша думка, яка викликала тоді занепокоєння - це що Україна не зможе протистояти російському наступу, і якщо дати українцям більше зброї, то вона просто потрапить до росіян.
А коли Україна почала перемагати, виникло інше занепокоєння: якщо ми дамо їм надто потужну зброю, з великим радіусом дії, вони можуть атакувати Росію. А це, своєю чергою, може спровокувати росіян на розширення війни до розмірів Третьої світової. Я вважаю, що це були два головні застереження на той момент, і українці відповіли на обидва. Вони надзвичайно ефективно сформували свою військову стратегію та стримували свої дії на російській території.
К.Л.: Чи вважаєте ви справедливим наратив про так звану “провокацію Росії”? Зрештою, зараз ми бачимо, що Росія не потребує провокацій для вчинення агресії.
Ш.В.: Це дуже гарне запитання. Зараз точаться активні дебати щодо того, чи слід взагалі приділяти увагу так званим червоним лініям Росії. Чи це лише частина російських погроз, частина російської воєнної стратегії - створювати фальшиві червоні лінії, щоб отримати перевагу на полі бою?
К.Л.: Про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Цю законодавчу ініціативу презентували як на рівні резолюції, так і на рівні законопроєкту. Але поки ані Конгрес, ані Білий дім, схоже, не бажають робити таке визнання. Як ви думаєте, чому?
“Ми намагаємось пришвидшити процес. Щоб коли російські активи вже були арештовані та стали власністю США, ми мали законні повноваження забрати ці кошти та передати їх Україні”.Шелдон Вайтхаус, сенатор-демократ від штату Род-Айленд
Ш.В.: Адміністрація обережно ставиться до такого визнання. Щоб знайти альтернативні варіанти, ми хочемо для початку визнати групу “Вагнер” терористичною організацією. Таким чином ми могли б обмежити їхні можливості та застосувати санкції до країн та компаній, які ведуть бізнес з групою «Вагнер». Це наш проміжний крок. Якщо ми зможемо досягти цього визнання, то зможемо продовжити тиск, щоб наступним стало визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
К.Л.: Про важливі законодавчі ініціативи. Одна з них є вашою і вона вже стала законом. Йдеться про арешт активів російських олігархів. Розкажіть більше про те, як це працюватиме.
Ш.В.: Поки що у нас добре виходить заморожувати активи, тобто тримати їх на місці. Але ми менш вправні в арешті активів. Ми намагалися пришвидшити та вдосконалити цей процес, щоб коли ці активи вже були арештовані та стали власністю Сполучених Штатів, ми мали законні повноваження забрати ці кошти та передати їх Україні. Перший транш від цих арештів вже в процесі. Ці кошти проходять процедури в Міністерстві юстиції та Державному департаменті для передачі їх в Україну.
К.Л.: Над якими законопроєктами на підтримку України ви та ваші колеги працюєте зараз? Чи стосується це арешту російських активів, інших ініціатив?
Ш.В.: Ми хочемо продовжити прискорення процесу арешту активів. Олігархи дуже добре вміють приховувати свій зв'язок з активами, але є способи прискорити цей процес. Щоб вони були зобов’язані виступити особисто та заявити про свої претензії, а не ховатися за шарами корпоративних схем.
Це фактично є частиною вже діючого американського законодавства, але ми хочемо застосувати його до активів, які становлять менше ніж півмільйона доларів. Тобто використати ту саму процедуру, яку ми використовуємо проти активів російських олігархів, що становлять понад півмільйона доларів. Тоді ми зможемо опрацьовувати таке майно значно швидше. Швидше арештувати його, конфіскувати та передати кошти Україні.
К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи є щось, що, на вашу думку, Сполучені Штати, НАТО та союзники повинні були зробити інакше стосовно російської війни в Україні?
Ш.В.: Я думаю, багато що мало бути інакше. Ми зробили помилку, недооцінивши стійкість та рішучість українського народу й українських військових. А також їхню здатність знаходити рішення навіть у надскладних умовах.
К.Л.: Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні?
Ш.В.: Ми знаємо, які страждання вам доводиться проходити. Ми розуміємо, наскільки несправедливими та неправильними є випробування, які випали на вашу долю. Ми шануємо ту ціну людських життів, яку вам доводиться платити у битві між свободою та тоталітаризмом, і ми вас не покинемо.
К.Л.: Чого ви очікуєте від цього року в Конгресі стосовно російської війни?
Ш.В.: Я висловлю свою думку з одним застереженням. Я не експерт, але мені здається, якщо новий великий наступ Росії провалиться. Якщо виявиться, що їм бракує обладнання та матеріалів, що моральний дух їхніх солдатів, якщо їх можна так назвати, продовжить падати, то є дуже висока ймовірність, що краще озброєні українські військові можуть почати потужний контрнаступ, який призведе до незворотної російської поразки. Українці розіб’ють росіян на певних ділянках та повернуть значну частину української території. І тоді ситуація буде такою, що Путін нарешті зажадає справжнього реалістичного миру.
Раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з конгресменом-республіканцем Майком Лоулером, співголовами українського конгресового кокусу конгресменом-демократом, Майком Квіглі та конгресменом-республіканцем, Браяном Фіцпатріком.
А також із 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю зі співголовою сенатського комітету з міжнародних відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем та його колегами сенаторкою-демократкою Джин Шагін і сенатором-демократом Діком Дурбіним.
Дивіться також: Сенатор-республіканець Ліндсі Грем про законопроєкт про конфіскацію активів російських олігархів на користь України.
Всі новини дня
- Голос Америки
Білий дім просить «не забігати наперед» з висновками про підрив газогону Nord Stream
Білий дім закликав «не забігати наперед» з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream минулого року на тлі публікації газети New York Times, яка стверджує, посилаючись на «нові розвіддані», що за вибухами, які пошкодили газогін, що сполучав Росію з ринками у Європі, стоїть проукраїнська група.
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На брифінгу в Білому домі у вівторок, 7 березня, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що «зараз тривають три розслідування», які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.
«Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути», – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста «Голосу Америки» про те, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити тертя в НАТО.
У вівторок газета New York Times повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила «проукраїнська група».
Як повідомила газета, представники США заявили NYT, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції. Також вони не стверджують, що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.
Наприкінці вересня минулого року, як повідомляв «Голос Америки», компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила, що три морські нитки системи газопроводу «Північний потік-1» зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень. Ці трубопроводи є багатомільярдними інфраструктурними проектами, призначеними для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.
Через два дні у спільній заяві держав-членів, альянс НАТО назвав пошкодження газопроводів Nord Stream результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій».
В українському Міненергетики припустили, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord Stream. Однак у Кремлі подібні звинувачення називали «безглуздими та абсурдними».
Місяць тому Білий дім заперечив інформацію у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Сполучені Штати стоять за вибухами газопроводів Nord Stream, назвавши це «відвертою, неправдивою і цілковитою вигадкою».
Також причетність США до вибухів заперечили представники ЦРУ та Державного департаменту.
Швеція та Данія, у чиїх виключних економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може відповідати за вибухи.
Експерти вважають, що лише жменька країн має технічні можливості провести такі підводні вибухи. Даючи свідчення на засіданні Ради безпеки ООН наприкінці лютого, професор економіки Колумбійського Університету Джеффрі Сакс сказав, що Україна до списку цих держав не належить.
«Лише кілька суб’єктів державного рівня мають як технічні можливості, так і доступ до Балтійського моря, щоб здійснити цю акцію, включаючи Сполучені Штати, Росію, Сполучене Королівство, Польщу, Норвегію, Німеччину, Данію та Швецію», – сказав Сакс. «Україні бракує необхідних технологій, а також виходу до Балтійського моря».
- Голос Америки
«Це відео неможливо розвидіти». Західна преса про кадри з імовірним розстрілом українського полоненого
Західна преса вражена кадрами, на яких, імовірно, зафіксовано розстріл українського бранця. Десятки західних видань описують, чи демонструють у скороченому вигляді, саме відео і повідомляють, що українські офіційні особи заявили, що розпочали розслідування за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів у зв’язку з оприлюдненим цього відео.
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Деякі медіа називають ім'я загиблого, зокрема цитують Сухопутні війська ЗСУ, які повідомили, що, за попередніми даними, загиблим на відео є боєць 30-ї окремої механізованої бригади, інші вказують на те, що в Києві немає остаточної впевненості щодо його особи.
Телеканал CNN показав частину запису, на якому видно втомленого і трохи згорбленого чоловіка середнього віку з цигаркою у військовій формі, який каже: «Слава Україні!». Після цього ведуча сказала, що CNN навмисно затемнив екран, залишивши тільки звуки автоматної черги і крики – лайку російською мовою, а в кінці – показав вже бездиханне тіло цього чоловіка, але також нерізко. «Це відео неможливо розвидіти», – сказала ведуча CNN.
Журналісти газети New York Times наголошують, що вони не могли підтвердити походження відео, а також час і місце його зйомки. Але вони кажуть, що відео мало широкий резонанс в Україні і на нього відреагував президент України Володимир Зеленський.
«10-секундний ролик облетів соціальні мережі в понеділок і був поширений українськими медіа, що швидко викликало обурення з боку офіційних осіб у Києві, які заявили, що це останній доказ воєнних злочинів Росії», – мовиться у публікації.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв «знайти вбивць», а Генпрокуратура країни повідомила про відкриття розслідування за фактом відео «жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройного чоловіка».
У Генштабі Збройних Сил України назвали «розстріл беззбройного полоненого цинічним та нахабним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права та звичаями війни». Українське командування заявило, що «російські окупанти вкотре показали, що їхньою головною метою в Україні є жорстоке винищення українців».
Сотні українців у соцмережах постять у відповідь на слова загиблого: «Героям слава!» та захоплюються його сміливістю, пише BBC.
Росія публічно не коментувала інцидент і заперечує звинувачення у воєнних злочинах.
Київ та його західні союзники звинуватили російські війська у скоєнні масових воєнних злочинів після того, як президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
У п’ятницю під час неоголошеної поїздки в Україну, як повідомляв Голос Америки, Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підтвердив «рішучість Вашингтона притягнути Росію до відповідальності за злочини»
У середу Гарланд засвідчив судовому комітету Сенату, що, на його думку, російський уряд скоює злочини проти людяності, і заявив, що Міністерство юстиції підтримує зусилля Гааги щодо розслідування та судового переслідування цих злочинів.
Як повідомляв Голос Америки, у січні на слуханнях у Сенаті США заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що вона сподівається, що міжнародний трибунал чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий «до літа».
За даними українського Генерального прокурора на середину лютого, правоохоронці розслідують понад 67 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, чого Захід вчиться на прикладі української війни
Політична воля та рішучість країн партнерів може змінити ситуацію на полі бою в Україні, - заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес і висловив гордість тим, що Велика Британія була однією з країн, які сприяли переламу на полі бою в Україні.
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"Приклад України показав, що якщо ми готові й сповнені рішучості, коли ми йдемо на політичні ризики, і якщо ми справді віримо в наші цінності, ми справді можемо вплинути на ситуацію. І ми вплинули на ситуацію в Україні, я дуже пишаюсь цим", - зазначив глава британського Міноборони під час конференції з оборони та безпеки 6 березня.
Поки деякі лідери країн Заходу уникають уточнення, яким вони бачать закінчення війни в Україні, Бен Воллес наголосив: "Ми з Україною до кінця. І цей кінець, як я сподіваюсь, це вихід росіян з України, й примушення Росії до якоїсь переговорної позиції, де Україна буде - в позиції сильного і зможе вирішити, яким вона хоче бачити своє майбутнє".
За його словами, у довготривалій перспективі "Росія вже програла", принаймні тим, що російський президент Володимир Путін втратив будь-який вплив у світі через цю війну. При цьому, як вважає Воллес, в цій війні будуть опосередковані переможці. "Китай тут виграє", аналізує урядовець. Він нагадав, що Росія вже продає енергоресурси Китаю зі знижкою у 25%, "тому що не може знайти інших покупців. І через це Росія стає залежною від Китаю, і це те, чого вони дуже хотіли запобігти".
Міністр оборони також заявив, що війна в Україні показала, що військове обладнання в самій Великій Британії "відчайдушно потребує заміни" та модернізації, і ці оновлення, за його словами, потрібно зробити значно швидше, ніж раніше планувалося.
"Ми повинні інвестувати в майбутнє і засвоювати уроки з того, що ми спостерігаємо на полі бою", - зазначив Воллес. Він вважає за необхідне для уряду ухвалити оборонний бюджет на 10 років, щоб забезпечити довгострокову стабільність у питані військових інвестицій.
Досвід України показує необхідність інвестувати в засоби радіоелектронної боротьби та в захист неба, зазначив міністр.
"Що нам показав досвід України, якщо в тебе немає можливостей радіоелектронної боротьби, ти стаєш дуже вразливим і використовуєш дуже дороге обладнання на хибні мішені і в неправильних місцях, - сказав міністр оборони Воллес, додавши, наскільки важливим є виявлення ворожих безпілотних апаратів. - Порівняно дешеві дрони можуть перетворити дуже дорогий танк у згорілу пічку".
Викликом військових у майбутньому він назвав використання штучного інтелекту у воєнних цілях: "Як показує досвід України, тепер кожна людина з мобільним телефоном – це той, хто збирає дані розвідки. І питання, як використати цю інформацію. І це виклик зараз".
"Штучний інтелект може бути корисним у війську, щоб відправляти безпілотники на пошук мішені, щоб він сам знайшов свою ціль, чи то атакувати, чи для збору інформації", - проаналізував глава британського оборонного відомства.
Українських солдатів Бен Воллес назвав дуже дисциплінованими на тренуваннях у Британії: "Вони навіть не вмикають своїх мобільних телефонів".
Як повідомляв Голос Америки, раніше у лютому Бен Воллес заявляв, що війна в Україні, на його думку, триватиме ще принаймні рік.
"Росія показує повну зневагу не лише до життів людей в Україні, але і до власних військових, - заявив він. - Зараз, через 12 місяців [з початку повномасштабного вторгнення] 188 000 російських солдатів загинули, чи зазнали поранень в результаті цього катастрофічного прорахунку та агресії президента Путіна. Коли хтось перетинає межу і вважає, що так можна ставитись до власних людей і фактично перетворює власне військо на м'ясорубку, не думаю, що він зупиниться".
- Голос Америки
Навіщо українці боронять Бахмут? Західні аналітики про українську стратегію
Битва за майже оточене російськими військами та групою «Вагнер» місто Бахмут привертає увагу західних видань та аналітиків запеклістю українського спротиву. Після кількамісячної оборони міста президент України Володимир Зеленський у лютому сказав, що Україні "важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну, щоб усі загинули".
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Але напередодні під час чергового засідання Ставки Зеленського головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський "висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті".
Для чого ж тоді українці тримають Бахмут, а ще посилають туди підкріплення, як повідомила преса, посилаючись на заяву Зеленського після його зустрічі з Залужним та Сирським?
Це місто на сході України не є стратегічним настільки, щоб воно могло змінити подальший хід війни, зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, навіть взявши його, російські війська не зможуть просуватися далі – настільки вони виснажені.
«Взяття Бахмута є необхідною, але недостатньою умовою для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його, якщо не раніше», – вважають аналітики вашингтонського інституту.
Позбавити «Вагнера» ударних військ
Експерти ISW вважають, що боротьба України за Бахмут «стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил», який там склався. На думку аналітиків, українські військові можуть мати на меті знищити групу «Вагнера», яка втрачає там найбільш навчених солдатів і навряд чи зможе отримати підкріплення.
«Бахмутська битва може, по суті, сильно деградувати найкращі сили групи Вагнера, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ», – вважають фахівці.
«Хоча резерви російських в’язнів, придатних для бойових дій, не безмежні, постійне знищення десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть доступні для більш важливих боїв», – вважають в ISW.
Експерти додають, що заяви українських офіційних осіб щодо Бахмуту, ймовірно, частково мають на меті відповісти на заяви деяких американців щодо вартості подальшої оборони міста.
Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що не розглядатиме відхід України з Бахмута як «значну стратегічну невдачу», можливо, натякаючи, що він виступає за таке відведення.
Втрати росіян у Бахмуті 7 до 1 росіян до одного українця – військовий експерт
В ефірі CNN колишній майор американської армії Майк Лайонс пояснив, що з військової точки зору оборона майже оточеного з усіх боків Бахмута мала сенс для того, щоб зменшити наступальний потенціал росіян.
«Я думаю, що суть полягає в тому, що обидві сторони використовують цю боротьбу, щоб придушити іншу сторону, і в цьому плані Україна виграє. У них приблизно сім росіян до одного українця», – коментує військовий експерт.
Проте він додає, що в результаті українські війська, найімовірніше, покинуть місто – за його підрахунками, у найближчі два дні. Майор Лайонс додає, що на його думку, російське командування свідомо кидає «вагнерівців» на штурм Бахмута, зберігаючи регулярні війська для майбутніх завдань.
«Здається, вони не можуть зібрати достатньо російських військ, які холтіли там воювати. Це самогубна місія – фронтові атаки тут на місцях окопної війни з усіма різними перешкодами. Російські солдати розумні – вони визнають, що не будуть цього робити, бо вони не витримають цих битв», – каже експерт.
Марк Гертлінг, генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі в ефірі CNN заявив: «Минуло більше семи місяців, відколи це місто було в облозі росіян, і щотижня ми чули, як різні росіяни говорять, що вони збираються його оточити, але українці продовжують воювати».
Гертлінг додав, що українці продовжують успішно обороняти місто, водночас «це ніколи не буде стратегічною або оперативною перемогою жодної зі сторін». «Це буде психологічна перемога, і це вже є перемога для України, українських військ, тому що вони так довго утримували його», а російські втрати настільки високі, додав генерал у відставці.
Аналітики ISW вважають, що така ситуація змусила російське Міністерство оборони залучити до бою частину своїх елітних повітряно-десантних військ. Але і їхніх сил не вистачає, щоб взяти місто, тож невдовзі російська армія буде змушена вибирати між тим, щоб відмовитися наступу, або кинути нові війська, де вони будуть розбиті українськими військами, що обороняються у вигідних для них міських умовах.
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