Siemens припиняє поставки обладнання російським державним компаніям

Рішення прийнято на тлі відправки турбін у Крим всупереч контракту Німецький промисловий конгломерат Siemens AG заявив, що припиняє поставки енергетичного обладнання державним компаніям в Росії і продає свою частку в російській компанії, яка займається обслуговуванням систем управління електростанціями.

Раніше в цьому місяці компанія Siemens заявила, що поставлені нею в Росію газові турбіни були перенаправлені в Крим всупереч як європейським санкціям, так і контракту.

У Siemens заявили, що компанія «на даний момент припиняє поставки енергоустаткування за існуючими контрактами з підконтрольними державі клієнтами».

Концерн також вирішив відмовитися від міноритарної частки в російській компанії «Интеравтоматика», яка надає продукти і послуги для систем управління електростанціями.

Також компанія «почала процес розриву ліцензійної угоди з російськими компаніями в сфері поставок обладнання для електростанцій комбінованого циклу.

Siemens 11 липня подала позов проти представників компанії «Технопромекспорт» через поставки в Крим газотурбінних установок.

Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати рішення концерну.

«Напевно ви будете мене питати про історію із Зіменсом. Відразу скажу, що я залишаю це без коментарів, – сказав Пєсков. – Це питання до компаній, по лінії яких здійснюється ця співпраця, і по лінії цих компаній буде продовжено взаємодію і діалог».

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