США вимагають екстрадиції російського хакера, піонера кіберзлочинності

З перших днів інтернет-шахрайства – і до більш розвиненого світу мереж ботів, хакер із псевдонімом Peter Severa провів майже два десятиліття на передовій російської кіберзлочинності.

Зараз 36-річний Петро Левашов, який, як стверджується, є першопроходцем спаму, перебуває під вартою в Іспанії, чекаючи екстрадиції до Сполучених Штатів.

Іспанський адвокат Левашова Маргарита Рєпіна нещодавно заявила інформагентству Associated Press, що екстрадиція її клієнта до Сполучених Штатів є абсолютно непевною.

Дружина Левашова, Марія, має більшу надію. Вона рішуче проголосила невинність чоловіка, стверджуючи, що він більше бізнесмен, ніж програміст, і щоразу, коли вона підловлювала його на комп'ютері, він грав у відеоігри.

«Я вірю, що буде виявлено, що це все є помилкою», – сказала вона.

Тоді знову, у відповідь на запитання про зв’язки Левашова з російським урядом, вона сказала: «Я не дружина, яка все знає про свого чоловіка».

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