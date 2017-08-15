Держдепартамент CША оцінив свободу віросповідання в світі, вказав на ситуацію в Україні

Автори щорічної доповіді вважають, що релігійні свободи в світі знаходяться під загрозою



Державний секретар США Рекс Тіллерсон представив у вівторок щорічну доповідь дипломатичного відомства, присвячену свободі віросповідання. Автори доповіді «Релігійна свобода в світі в 2016 році» оцінили ситуацію в 200 країнах.



Представляючи звіт, голова зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Сполучені Штати, як і раніше, мають намір відстоювати релігійні свободи в усьому світі.



Мабуть, вперше, в доповіді Держдепартаменту приділили стільки уваги ситуації в регіонах Близького Сходу, де діють бойовики «Ісламської держави».



«ІД продовжує загрожувати представникам багатьох релігійних течій і етнічних груп, ґвалтуючи, вбиваючи і звертаючи в рабство, - сказав Рекс Тіллерсон. - «Ісламська держава» відповідає за геноцид єзидів, християн і мусульман-шиїтів в контрольованих ІД регіонах».

У розділі про Україну автори вказують на фізичні напади на віруючих Української греко-католицької церкви та на «свідків Єгови», як також на напад на єврейського журналіста. Підтримувані Росією сепаратисти на сході України, зазначається у доповіді, надалі окупують будинки релігійних меншин та використовують їх у військових цілях.

За традицією, чимало уваги в доповіді приділено і Росії. Автори дослідження відзначають, що в країні триває наступ на релігійні свободи, а офіційна Православна церква все більше об'єднується з владними структурами.





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