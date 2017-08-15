Співробітник штабу Трампа намагався організувати зустріч з представниками Росії - WP

Видання The Washington Post пише, що волонтер штабу отримав інформацію, що МЗС РФ позитивно ставилося до ідеї візиту Трампа в Росію



Співробітник передвиборчого штабу президента Дональда Трампа неодноразово намагався організувати зустріч керівництва команди з російськими чиновниками.



Це випливає з електронного листування, отриманого виданням The Washington Post.





Газета описує зміст листів, спрямованих Джорджем Пападопулосом, який був волонтером штабу з березня по вересень минулого року.



У квітні Пападопулос заявив кервіникові штабу Корі Левандовскі, що президент Росії Володимир Путін хоче «прийняти команду Трампа, коли для цього настане відповідний момент».



Кілька співробітників штабу Трампа, включаючи керівника Пола Манафорта, висловили стурбованість з приводу запропонованої зустрічі, пише газета.



Серед інших співробітників, яких стривожила пропозиція Пападополуса влаштувати зустріч з російськими чиновниками, були співкерівник штабу Сем Кловіс і контр-адмірал ВМС Чарльз Кюбік.



Пападопулос також повідомив про свої контакти з фінансованою урядом російською Радою з міжнародних справ, яка, за його словами, дала знати, що МЗС РФ позитивно ставиться до візиту Трампа в Росію, пише Washington Post.



Представник Ради Іван Тимофєєв підтвердив «неформальну» дискусію про американо-російський діалог.



«Ми обговорювали цю ідею неформально як одну з можливостей для діалогу між Росією і США», - заявив Тимофєєв Washington Post.



За словами Тимофєєва, Рада «часто проводить зустрічі з політичними діячами з США і багатьох інших країн».



У статті стверджується, що Манафорт заявив одному зі своїх колег: «Потрібно, щоб хтось передав, що Дональд Трамп такі поїздки здійснювати не буде».



«Ми подумали, що ми, напевно, не повинні займатися зустрічами з росіянами, поки у нас не з'явиться можливість поспілкуватися з нашими союзниками по НАТО», - йдеться в листі Кловіса з приводу можливої зустрічі, відправленому в березні.



Електронні листи є частиною документів загальним обсягом в 20 тисяч сторінок, спрямованих штабом Трампа в Конгрес раніше в цьому місяці.

Дивіться також: Експерт про "Південмаш" та двигуни для ракет КНДР: Україна повинна ретельно та публічно розслідувати цю справу