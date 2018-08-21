Присяжні у справі Манафорта поставили судді важливе запитання

Присяжні у справі Манафорта, за повідомленнями, ухвалили рішення щодо 17 з 18 пунктів звинувачення, які виснули проти нього прокурори. На це вказує те, що присяжні звернулися до судді з питанням, що їм робити, якщо вони не можуть погодитися щодо одного пункту.

У відповідь суддя Томас Елліс, який головує на процесі, попросив їх докласти ще трохи зусиль та спробувати дійти консенсусу. Суддя відзначив, що повторний розгляд справи навряд буде більш вичерпним, а новий склад присяжних "більш компетентним".

Якщо їм цього не вдасться, то суддя може оголосити вирок у 17 пунктах, а сам процес - таким, який не відбувся за одним із пунктів.

Присяжні працюють в умовах надзвичайно високого тиску. Раніше суддя у справі заявив про те, що отримував погрози та відмовився надавати ЗМІ персональні дані присяжних.

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