У листі до президента Трампа Путін висловив сподівання на співпрацю із США

У новорічній телеграмі до президента США Дональда Трампа російський керівник Володимир Путін говорить, що конструктивний діалог між нашими країнами має важливе значення для глобальної стабільності.

Кремль заявив у суботу, що Путін у своєму святковому привітанні до Трампа наголосив, що Росія та США можуть розвинути «прагматичну співпрацю, спрямовану на довгострокову перспективу» на основі «рівності та взаємоповаги».

Путін зазначив, що «розвиток конструктивного російсько-американського діалогу особливо важливий для зміцнення стратегічної стабільності у світі та пошуку оптимальних відповідей на глобальні загрози та виклики».

Зв'язки між Москвою та Вашингтоном впали до найнижчого рівня з часу закінчення «холодної війни», після приєднання Криму до Росії в результаті агресії проти України та звинувачення у втручанні в президентські вибори в США минулого року.

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