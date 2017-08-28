Вкрите водою місто Г’юстон очікує додаткових опадів дощу

Г’юстон, четверте за величиною місто в Сполучених Штатах, готується до додаткових дощових опадів, спричинених тропічним ураганом. Тимчасом рятувальники намагаються надати допомогу тисячам людей, які постраждали в результаті величезних повеней.

Синоптики передбачають, що шторм, відомий як «Гарві», який досягнув узбережжя в п’ятницю ввечері, спричинить додаткові опади дощу до 25 сантиметрів у районі міста Г’юстон. Ще від 40 до 60 сантиметрів може впасти до середи. У деяких місцях у районі дотепер впало понад 60 сантиметрів дощу.

Виконуюча обов’язки голови Міністерства національної безпеки США Елейн Дьюк заявила, що сила вітрів урагану дещо зменшилася, проте лихо не минуло. «Гарві» залишається небезпечним та історичного значення штормом. Вона додала, що в районі Г’юстона багатьом людям потрібна негайна допомога.

Федеральний адміністратор з надзвичайних ситуацій Брок Лонґ сказав, що понад 30 тисяч людей будуть тимчасово поміщені в притулках, щоб стабілізувати ситуацію і надати їм необхідну допомогу.

Командувач Берегової охорони заявив, що рятувальні служби перевіряють, звідки надходять прохання, щоб негайно надати допомогу.

Президент Дональд Трамп, який у вівторок відвідає Техас, уже проголосив штат районом стихійного лиха, що дає йому право отримати федеральну допомогу.

Провідний синоптик Центру метеорологічної служби Патрик Берк заявив «Голосу Америки»: «Інформація, яку ми отримуємо з місця, така, що ми ніколи не бачили ще такого шторму. Ми ніколи не бачили такої кількості дощових опадів над такою великою територією, і збитки вже катастрофічного масштабу й будуть катастрофічними протягом найближчих днів».

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