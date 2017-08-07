Чи диломатія Тіллерсона може врятувати відносини США з Росією?

На це запитання намагається відповісти Ґрейгам Ланктрі у статті в журналі Newsweek

Поки що президент Дональд Трамп нічого не сказав про оголошення Кремля у липні про висилку з країни американських дипломатів, арешт американської дипломатичної власності і скорочення на 755 працівників посольства та консульств США в Росії.

Проте у понеділок державний секретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що США готовий вести діалог.

За словами держсекретаря, Росія повинна сподіватися на відповідь адміністрації Трампа на висилку дипломатів до 1 вересня.

Президент Росії Володимир Путін вперше повідомив про своє рішення щодо видворення дипломатів під час телевізійного інтерв’ю 30 липня.

Рішення Путіна було відповіддю на законопроект, згідно з яким Конгрес матиме контроль над американськими санкціями щодо Росії. Президент Трамп минулого тижня неохоче підписав цей документ після того, як законодавство підтримала більшість в обох палатах Конгресу, яка б могла подолати будь-яке президентське вето.

Ланктрі пише, що як Сенат, так і Палата представників не довіряють Трампу коли йдеться про Росії, зокрема, після того, як він намагався пом’якшити санкції, запроваджені адміністрацією Обами наприкінці минулого року. Цими санкціями було вислано зі США 35 російських дипломатів і конфісковано дві дачі, які використовувалися Росією для шпигунської діальності.

На погляд Тіллерсона, втручання Росії у вибори 2016 року створило серйозну недовіру між країнами, і він не вважає за корисним припинити всі зв’язки з приводу єдиного питання.

«Втручання Росії у вибори це серйозний інцидент. Ми обговорювали це питання з Лавровим вчора. Я спробував дати їм зрозуміти, наскільки серйозним є цей інцидент, і наскільки серйозно він зашкодив відносинам між США, американським та російським народами. Він створив серйозну недовіру між нашими двома країнами. І ми повинні якимось чином це полагодити», - сказав Тіллерсон.

«Це дві дуже великі держави і ми повинні знайти сфери, в яких можемо співпрацювати. Давайте, попробуємо працювати разом», - заявив Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у неділю за лаштунками саміту країн АСЕАН у Манілі.

«Ми вважали, американській стороні необхідно залишати діалог відкритим», - заявив Сергій Лавров, зазначивши, що відновлено дипломатичний шлях комунікацій, заморожений після посилення США санкцій. «Цьому альтернативи немає», - додав він.

У травні Тіллерсон заявив, що американсько-російські відносини спустилися до найнижчої з часу закінчення ‘холодної війни’ позначки, з дуже, дуже низьким рівним довіри».

Минулого четверга, у своєму Twitter, Трамп писав: Наші відносини із Росією на найнижчому рівні за всю історію, і це небезпечно. Подякуйте за це Конгресу, тим самим людям, які не можуть вирішити ситуацію із медичним страхуванням у країні. Трамп також нарікав, що обрані посадовці у своєму законопроекті про санкції позбавляють його повноважень вести переговори з Росією та укладати угоди.

Адміністрація Трампа намагається врятувати те, що може, із своїх відносин з Росією. Трамп відмовляється визнати висновки розвідувальної спільноти США про те, що Росії втрутилася у вибори 2016 року, і неодноразово називав ці висновки «обманом».

Коли Трамп зустрівся вперше з Путіним під час саміту G20 у липні, він прийняв твердження Путіна про те, що Москва не втручалася у президентські вибори. Ці переговори довели до оголошення про припинення вогню на південному заході Сирії.

Тіллерсон вказав на цю домовленість між президентами США та РФ як на ключову причину чому Сполучені Штати повинні продовжувати діалог.

Все ж, «Росія продовжує втручатися в американську політику», - заявив у неділю колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Він звернув увагу на те, що найпопулярнішим хештегом серед 660 Тwitter-акаунтів, пов’язаних з російськими операціями щодо чинення впливу, минулого тижня був #FireMcMaster. Ця кампанія в соціальних мережах закликає Трампа звільнити з посади свого радника з національної безпеки Герберта Реймонда Макмастера, який виступає з гострою критикою на адресу Росії.

Для того, щоб налагодити відносини з Путіним, Тіллерсон поки що не використав майже $80 мільйонів, виділених Держдепартаменту для боротьби з російськими кампаніями дезінформації.

Підхід Тіллерсона, за ознаками, допровадив до деяких результатів. У понеділок держсекретар сказав, що Росія вказала на «певну готовність» вести діалог щодо вирішення конфлікту в Україні. Ланктрі нагадує читачам, що Росія анексувала український Крим у 2014 році.

Сергій Лавров зазначив, що США відправлять свого спеціального посланника щодо України Курта Волкера до Москви для обговорення наступних кроків у напрямку врегулювання ситуації на сході України.

Дивіться також: Чому думки експертів щодо того, чи варто надавати летальне озброєння саме зараз розбігаються