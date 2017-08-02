Тіллерсон сподівається на зближення з Росією попри санкції, однак займає тверду позицію щодо України

"Дії Конгресу з введення цих санкцій і те, як це відбулось, не робить ні мене, ні президента щасливим. Однак, це їхнє рішення. Вони прийняли його переважною більшістю голосів. Вважаю, президент це сприймає і все вказує на те, що він цей законопроект підпише. А потім будемо з ним працювати, і це є моя точка зору – будемо з ним працювати. Ми не можемо дозволити збити себе зі шляху відновлення наших відносин", - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на брифінгу 1 серпня відповідаючи на запитання стосовно планів президента Трампа підписати законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Вважаю, що міністр закордонних справ Лавров та я розуміємо свої ролі. Ми розуміємо нашу відповідальність. І я вважаю він, як і я, намагатиметься знайти шляхи, щоб знову зблизити наші відносини

Тіллерсон також зазначив, що голосування представляє волю народу Америки, адже було проведене представниками в Конгресі. "І я вважаю, що американський народ хоче, щоб дві найбільш потужні країни світу мали кращі відносини. Я не думаю, що американський народ хоче, щоб у нас були погані відносини з величезною ядерною державою. Однак, гадаю, вони розчаровані і думаю, що це (голосування) відображує розчарування тим, що ми не бачили покращення відносин з Росією, якого б ми всі хотіли", - зазначив Тіллерсон.

"Я говорив президенту Путіну, коли бачився з ним в Кремлі в березні і я говорив міністру Лаврову неодноразово, що ситуація є поганою, але, вірте мені, вона може погіршитись – що, зрештою, і трапилось", - заявив Тіллерсон.

Ми послідовно зазначаємо Росії, що Мінські домовленості повинні виконуватись, інакше нічого неможливо зробити з питання санкцій щодо України

Коментуючи відповідь Росії на можливість посилення санкцій, Тіллерсон зауважив: "важливо зважати на те, що на будь-якого лідера будь-якої країни дивиться все населення, і на президента Путіна дивиться все населення Росії.... Він (Путін) не відреагував, коли забрали дві дачі в грудні. Він не відреагував, коли додому відіслали 35 дипломатів. Він чекав. Зараз було вжито додаткові дії і, вважаю, через контекст і через те, як він виглядав в очах власного народу, він вважав, що має щось зробити. Це ускладнює нам життя? Звичайно, це ускладнює нам життя".

Ми сподіваємось, що зможемо досягти прогресу в Україні на шляху досягнення справжнього припинення вогню, так як серце розбивається спостерігати за спалахами насильства цього року на сході України

Тіллерсон поділився своїми планами провести зустріч з міністром закордонних справ Лавровим цими вихідними в Манілі. "Ми з ним вже (попередньо) поговорили. Я б сказав, що обговорення після цих подій було професійним. Войовничості не було. Вважаю, що міністр закордонних справ Лавров та я розуміємо свої ролі. Ми розуміємо нашу відповідальність. І я вважаю він, як і я, намагатиметься знайти шляхи, щоб знову зблизити наші відносини", - зауважив Тіллерсон.

Говорячи про політику США стосовно України, держсекретар Тіллерсон відзначив послідовність та твердість позиції: "Ми послідовно зазначаємо Росії, що Мінські домовленості повинні виконуватись, інакше нічого неможливо зробити з питання санкцій щодо України".

"Як ви знаєте, ми призначили спеціального представника щодо України, колишнього посла до НАТО Курта Волкера. Курт є послом та дипломатом з великим досвідом служби в регіоні. Він добре знає регіон, він добре знає Росію і, звичайно, добре знає наших партнерів і з відкритими очима підходить до свого завдання визначити, чи ми можемо зіграти роль в досягненні прогресу в Україні....Це оголошення віталось як росіянами, так і «Нормандською групою», яка спілкується з Росією, намагаючись досягти прогресу в обговореннях. Тому, ми сподіваємось, що ми зможемо досягти прогресу в Україні на шляху дотримання справжнього припинення вогню, так як серце розбивається спостерігати за спалахами насильства цього року на сході України", - йдеться в заяві Рекса Тіллерсона

Держсекретар також відзначив роботу посла США в Україні Мері Йованович, яка "продовжує прекрасну співпрацю з президентом Порошенком, допомагаючи урядові України зміцнювати власні стандарти управління, досягати прогресу в боротьбі з корупцією та посилювати систему судочинства, що, на нашу думку, важливе для подальшого просування".

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