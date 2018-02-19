Студенти влаштували лежачий протест в Вашингтоні на День Президентів

Підлітки влаштували «лежачий протест» біля Білого дому з вимогою змінити правила обігу зброї.

Акція протесту припала на День Президентів, який цього року відзначається в США 19 лютого.

Студенти виступили за введення більш жорстких законів з контролю за зброєю після стрілянини у школі штату Флорида, де загинуло 17 людей.

Велика кількість студентів взяла участь в лежачому протесті біля Білого дому. Вони лежали на землі по три хвилини, як символ того наскільки мало часу знадобилось підозрюваному Ніколасу Крузу для того, щоб вбити багато учнів школи в місті Паркленд, Флорида, минулого тижня.

З часу стрілянини, саме студенти стали найпомітнішою силою, що виступає за дієві заходи з припинення збройного насильства в США, зазначає The Hill.

Тисячі взяли участь в протестах у Флориді. Багато студентів також виступили по телебаченню, закликаючи законодавців до дій.

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