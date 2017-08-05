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Фото Путіна з оголеним торсом виставили у Tinder - "Влад, цікавлюсь рибалкою та виборами на Заході"

"Серед моїх інтересів - хокей, рибалка та вибори у країнах Заходу", - твердить інший припис.

Журналісти популярного американського видання Buzzfeed створили профайл у популярному сервісі знайомств Tinder, використавши поширені у ЗМІ фото президента Росії Володимира Путіна зроблені під час його відпочинку у Туві.

Серед моїх інтересів - хокей, рибалка та вибори у країнах Заходу

"Ми розмістили останні фото Путіна з голим торсом у Tinder і вийшло настільки ідеально, що аж страшно", - твердять журналісти.

Задум видання, яке прагне вірусної популярності своїх матеріалів, простий - фото Путіна з рибалки супроводжуються у Tinder приписами, які посилаються на реальні вчинки президента Росії.

"Влад, 64 роки. Звичайний собі сильний лідер, який шукає "нового найкращого друга", який буде непроти, коли я неділями довго лишатимусь у ліжку, або ж вдерусь у Східну Європу", - твердить розділ "Про себе" на сторінці створеній журналістами.

"Серед моїх інтересів - хокей, рибалка та вибори у країнах Заходу", - твердить інший припис.

"Я добре вправляюсь з рибальскою вудкою, а ще краще ловлю на живця, коли використовую імейл", - йдеться у ще одному коментарі, який очевидно нагадує про висновки розсідки США про те, що Росія втручалась у минулі президентські вибори у США, використовуючи хакерів.

Я добре вправляюсь з рибальскою вудкою, а ще краще ловлю на живця, коли використовую імейл

Журналісти не повідомляють, кого лайкає створений ними "Влад" у Tinder, якою статтю, і у якому віковому діапазоні, орієнтується. Не відомо і скільки користувачів відповіли "Владу" взаємністю.

Раніше фото Путіна з оголеним торсом викликали підвищену цікавість у світових ЗМІ.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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