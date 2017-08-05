Фото Путіна з оголеним торсом виставили у Tinder - "Влад, цікавлюсь рибалкою та виборами на Заході"

Журналісти популярного американського видання Buzzfeed створили профайл у популярному сервісі знайомств Tinder, використавши поширені у ЗМІ фото президента Росії Володимира Путіна зроблені під час його відпочинку у Туві.

Серед моїх інтересів - хокей, рибалка та вибори у країнах Заходу

"Ми розмістили останні фото Путіна з голим торсом у Tinder і вийшло настільки ідеально, що аж страшно", - твердять журналісти.

Задум видання, яке прагне вірусної популярності своїх матеріалів, простий - фото Путіна з рибалки супроводжуються у Tinder приписами, які посилаються на реальні вчинки президента Росії.

"Влад, 64 роки. Звичайний собі сильний лідер, який шукає "нового найкращого друга", який буде непроти, коли я неділями довго лишатимусь у ліжку, або ж вдерусь у Східну Європу", - твердить розділ "Про себе" на сторінці створеній журналістами.

"Серед моїх інтересів - хокей, рибалка та вибори у країнах Заходу", - твердить інший припис.

"Я добре вправляюсь з рибальскою вудкою, а ще краще ловлю на живця, коли використовую імейл", - йдеться у ще одному коментарі, який очевидно нагадує про висновки розсідки США про те, що Росія втручалась у минулі президентські вибори у США, використовуючи хакерів.

Я добре вправляюсь з рибальскою вудкою, а ще краще ловлю на живця, коли використовую імейл

Журналісти не повідомляють, кого лайкає створений ними "Влад" у Tinder, якою статтю, і у якому віковому діапазоні, орієнтується. Не відомо і скільки користувачів відповіли "Владу" взаємністю.

Раніше фото Путіна з оголеним торсом викликали підвищену цікавість у світових ЗМІ.

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